全球去年增130萬人感染HIV 世衛組織：比2010年減少40％

愛滋病（AIDS）至今已經奪走全球4410萬人的性命。根據世界衛生組織最新報告，截至2024年為止，全球仍有4080萬名HIV感染者，其中非洲佔65%、約2630萬人；至於2024年全年約有130萬人感染HIV，與2010年相比減少 40%。

在死亡人數統計方面，2024年共有130萬人因感染HIV而死，另外有63萬人是因與HIV相關原因死亡。而從2010年以來，全球因HIV而死人數已減少54%，若與2004年的高峰相比，死亡人數已減少70%。世界衛生組織表示，目標是在2030年前終結愛滋病的流行。

什麼是HIV？

根據衛服部資料，愛滋病毒（Human Immunodeficiency Virus）簡稱HIV，是一種會攻擊人體白血球，削弱免疫系統的病毒。HIV主要透過感染者體液傳播，包括血液、母乳、精液和陰道分泌物等，一般生活接觸如親吻、擁抱或吃東西等行為都不會傳染。

1990至2024年，全球因感染愛滋病與愛滋病相關原因死亡人數呈下降趨勢。淺藍色線代表感染愛滋病死亡、深藍色線代表因愛滋病相關原因死亡。（圖／世界衛生組織）

至於用來評估HIV監測狀況的「95指標」，2024年全球共有87%感染者知道自己感染HIV、89%已知感染者正在接受治療、94%接受治療的感染者病毒量被成功抑制。

什麼是「95指標」？

根據衛服部資料，「95指標」是用於檢視HIV檢測、治療及病毒抑制成效的指標，為聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）提出，要在2030年達成「95–95–95」目標，代表95%感染者知道自己感染、95%已知感染者正接受治療，以及95%接受治療者病毒量獲成功抑制。

而在台灣，據衛福部疾病管制署統計，截至2024年底，全台HIV感染者約3萬6千人；新增通報744人，較去年同期833人減少89人。台灣的「95指標」數據則分別為92%、96%及95%，皆大於全球平均值87%、89%及94%。

聯合國愛滋病聯合規劃署曾在2018年宣布，國際愛滋治療共識為「Undetectable = Untransmittable，U=U」，意為「愛滋病毒量測不到就傳不出去」。不過據衛福部2023年調查，全台僅有5成民眾了解「U=U」，顯示此概念並未普及。

衛福部指出，雖然感染愛滋病毒尚無法治癒，但只要定期就醫、遵照醫囑服藥，並維持體內愛滋病毒量有效抑制達測不到(<200 copies/ml)，感染者就不具傳染力。

