全球去年貿易額仍成長7％ 專家稱關稅影響今年顯現

「聯合國貿易和發展會議」（UNCTAD）日前預估，2025年全球貿易額逾35兆美元，成長7％。這似顯示，全球經濟對川普關稅展現出一定韌性，但有專家指出，關稅帶來的結構性損害被多重短期因素所掩蓋，相關負面影響將在2026年更清晰顯現。

美國「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）資深研究員歐布思費爾（Maurice Obstfeld）表示，關稅對全球經濟的影響並沒有想像中那麼糟，因為「各國並未對美國進行強烈報復」。他補充說：「唯一強力反擊的國家是中國，這迫使美國迅速退讓。我們確實避免了一場貿易災難。」

BBC報導說，儘管美陸經過五輪貿易談判，但相較於川普第二任期開始時，全球兩大經濟體之間仍存在著更多的關稅，以及其他貿易限制。同時，關稅也推高許多企業的成本，增加不確定性，使未來的規畫和投資更困難。

歐布思費爾表示，「隨著時間推移，上述這些摩擦和不確定性會造成損害」，例如效率損失。去年，川普祭出關稅造成的部分損害，被低利率、美元貶值、企業巧妙規避關稅，以及關稅中大量豁免條款所緩解。

美國哈佛大學經濟學教授、國際貨幣基金組織（IMF）前第一副總裁戈匹納斯（Gita Gopinath）近日在英國《金融時報》撰文指出，全球經濟表面上的「穩定」具有明顯迷惑性，關稅帶來的結構性損害被多重短期因素所掩蓋。而隨著提前進口效應減弱、企業加速向消費者轉嫁成本，相關負面影響將在2026年更清晰顯現。

關稅衝擊之所以尚未充分顯現，原因之一在於實際徵收的關稅水準，因大量豁免而低於最初宣布的稅率，但平均關稅水準約14％仍屬顯著上調。關稅成本中約95％由美國企業承擔，只有一部分轉嫁給消費者，正是這「一部分」對總體經濟產生實質影響。