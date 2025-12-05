全球去年軍工獲利創新高 歐俄同步強勢成長

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」本週公布的最新報告顯示，全球百大軍火製造商的銷售額，2024年達到創紀錄的6790億美元，折合超過21兆台幣，比前一年增加5.9%，也是這項研究有紀錄以來的最高數字；總計過去10年，全球百大軍火商的營收增加26%。

報告指出，軍火銷售的成長動能主要來自歐洲地區，與俄烏戰爭跟歐洲國家感受到俄國威脅有直接關聯。緊鄰烏克蘭西邊的波蘭，11月底就決定採購3艘瑞典生產的新一代潛艇，來防範俄國的水下威脅。

瑞典駐波蘭大使馬蒂娜表示，「這也顯示歐洲正在替自己的安全負起責任，瑞典跟波蘭正在盡最大可能，在這個區域肩負起最大責任，為了波羅的海地區與北歐。」

而烏克蘭本身，由於前線戰事持續吃緊，為了加強防空作戰能力，也不斷向外尋找國防武器供應者，今（2025）年10月，總統澤倫斯基就親自前往瑞典，簽訂150架瑞典獅鷲戰機的合約。

烏克蘭總統澤倫斯基說道，「對我國軍隊來說，這就是第一優先，獅鷲戰機是第一優先，這也是我們選擇的它原因。」

瑞典國防部長約松預估，「如果有可能按照3年的時間進度，獅鷲戰機就能交付給烏克蘭。」

全球百大軍火商中，有39家總部位於美國，美國軍火商總收入在2024年達3340億美元，成長3.8%，約占全球百大軍火企業總收入的一半。此外，全球百大軍火企業中的26家歐洲軍火商，總收入成長13%，達到1510億美元。

但美國主導的多項關鍵軍事計畫，正面臨預算超支與進度落後等問題，而歐洲軍火商也遭遇原料取得的困難。

至於兩家俄國企業也名列全球百大軍火商，收入合計成長23%。研究也指出，俄國軍工產業正努力招募人才，以支撐其維持戰事目標所需的生產速度，總統蒲亭今年9月，也親自前往該國烏拉爾地區的軍工廠視察。

俄國總統蒲亭說：「目前特別軍事行動（烏克蘭戰爭），國防工業的產能已經滿載。」

亞洲跟大洋洲地區是唯一整體營收下滑的區域，這個地區的23家公司合計收入萎縮1.2%。研究指出，亞洲整體營收下降主因中國軍火商收入大幅減少所致。

中國大型軍工業的利潤在2024年下跌10%，由於一連串的中國武器採購貪腐醜聞，導致2024年的主要軍火合約遭到延誤或取消，習近平要求解放軍在2027年解放軍建軍百年時，完成備戰能力，但一系列的軍隊貪腐亂象，也為此目標添加更多不確定性。

相較之下，受到歐洲需求驅動，日本與南韓武器製造商營收有明顯增長。中東地區有9家公司進入全球百大軍火企業，3家以色列軍火公司營收占其中一半以上，儘管外界對以色列在加薩的軍事行動不滿，但幾乎不影響各國對購買以色列武器的興趣。