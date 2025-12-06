三立新聞網 setn.com

全球只有116輛 1969 Corvette L88像剛出廠、車迷瘋狂競標

記者鍾釗榛／綜合報導

1969 Corvette L88敞篷跑車。（圖／翻攝SBX CARS網站）
1969 Corvette L88敞篷跑車。（圖／翻攝SBX CARS網站）

如果說美式肌肉車有「神級存在」，1969 Corvette L88絕對榜上有名。如今一輛保存近乎完美、毫無重建痕跡的L88敞篷車正式登上拍賣平台，預估成交價直衝3,200萬，吸引全球收藏家緊盯每一次出價。

1969 Corvette L88敞篷跑車，預估成交價直衝3,200萬。（圖／翻攝SBX CARS網站）
1969 Corvette L88敞篷跑車，預估成交價直衝3,200萬。（圖／翻攝SBX CARS網站）

全球僅116

L88不只是稀有，而是少到令人流口水，當年總共只生產116輛，而這輛更是「時間膠囊級」狀態。搭載427ci大缸徑V8、430匹馬力，變速箱則是經典的Muncie M22四速手排。為了讓動力更純粹，原廠刻意取消冷氣、方向機助力與多餘配備，徹底把重量壓到最低，徹底展現那年代美式暴力機能的最大信仰。

1969 Corvette L88當年總共只生產116輛。（圖／翻攝SBX CARS網站）
1969 Corvette L88當年總共只生產116輛。（圖／翻攝SBX CARS網站）
變速箱則是經典的Muncie M22四速手排。（圖／翻攝SBX CARS網站）
變速箱則是經典的Muncie M22四速手排。（圖／翻攝SBX CARS網站）
搭載427ci大缸徑V8、430匹馬力。（圖／翻攝SBX CARS網站）
搭載427ci大缸徑V8、430匹馬力。（圖／翻攝SBX CARS網站）

外觀細節到位

車身披上迷人的利曼藍，搭配黑色軟篷，內裝同樣是質感黑色皮面配置。從15吋輪圈、紅線Firestone輪胎、鍍鉻裝飾，到引擎蓋上的427銘牌、跳燈式大燈，「Stingray」字樣，全都是60年代Corvette迷心中最經典的元素。

車身披上迷人的利曼藍，搭配黑色軟篷。（圖／翻攝SBX CARS網站）
車身披上迷人的利曼藍，搭配黑色軟篷。（圖／翻攝SBX CARS網站）

貨真價實的收藏明星

這輛Corvette里程表僅19,886英里，製造於1969年4月9日，狀態好到足以被NCRS（國家科爾維特修復協會）授予頂級飛行獎。說它是C3世代的明星毫不為過，收藏價值只會越來越高。

狀態好到足以被NCRS（國家科爾維特修復協會）授予頂級飛行獎。（圖／翻攝SBX CARS網站）
狀態好到足以被NCRS（國家科爾維特修復協會）授予頂級飛行獎。（圖／翻攝SBX CARS網站）

這不只是一台車 是能開回家的歷史

在車壇，能結合稀有度、性能血統、原裝度與歷史定位的車款少之又少，而這台1969 Corvette L88正是那等級的存在。對收藏家而言，這不只是拍賣，更是千載難逢的入手機會。

1969 Corvette L88敞篷跑車。（圖／翻攝SBX CARS網站）
1969 Corvette L88敞篷跑車。（圖／翻攝SBX CARS網站）

