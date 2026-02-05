全球各國億萬富豪榜出爐 台灣共51名！挺進前十

【緯來新聞網】根據 Visual Capitalist 引用瑞銀（UBS）的最新調查，台灣在 2025 年全球財富版圖中表現亮眼，以 51 位億萬富豪位居全球第十名，合計財富約 1,640 億美元。在亞洲主要經濟體中，台灣的富豪人數高於日本（41人）與韓國（31人）。在全球排名中，美國與中國依舊穩居前兩名，分別擁有 924 位及 470 位億萬富豪，而美國富豪的總資產更高達 6.9 兆美元，遠遠高於其他國家。

（圖／AI生成圖像）

在主要國家表現方面，全球首富由美國的馬斯克（Elon Musk）以 7,260 億美元身家蟬聯；中國首富則由農夫山泉創辦人鍾睒睒以約 694 億美元的身家位居該國第一。印度則以 188 位億萬富豪排名全球第三，其增長主要受到科技、製造業與基礎建設投資的穩定擴張帶動。此外，香港與新加坡等金融中心，雖然地理面積較小，但其富豪人數相對於人口比例的密集度，仍位居全球頂尖水準 。



歐洲地區的財富成長呈現明顯的地理差異。德國成為該區增長最顯著的國家，富豪人數較前一年大幅增加 33％，達到 156 位 。相較之下，英國與法國成長較為平緩，維持在 91 位與 46 位，呈現持平或僅小幅增加的態勢。



整體來看，前五名由美國、中國、印度、德國與英國拿下後，瑞士（84人）、香港（76人）、義大利（61人）、新加坡（55人）與台灣（51人）分列第六至第十名；巴西與加拿大同為 47 人，排名第 11 與第 12，法國（46人）、澳洲（43人）、日本（41人）則分為第 13 至第 15 名。

