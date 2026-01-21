「全球合作暨訓練架構」國際研習營 26國產官學強化通訊網絡韌性

記者吳典叡／臺北報導

為提升通訊體系的安全性與應變能力，外交部、交通部、數位發展部與美國、日本、澳洲、加拿大及英國等駐臺機構合作，於今（21）日起至23日在臺北舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）強化通訊基礎設施韌性」國際研習營，邀請來自26國、逾190位政府官員、專家學者及產業代表參與，就強化通訊基礎設施韌性與確保關鍵網路安全穩定運作等議題進行交流。

外交部指出，此次研習營開幕典禮邀請交通部長陳世凱、數位發展部常務次長葉寧、美國國務院副助卿孔如璞及日本臺灣交流協會代表片山和之致詞。活動內容以強化通訊基礎設施韌性為主軸，涵蓋天然災害、資安威脅、地緣政治風險及設施老化等挑戰，並從政策與治理、國際合作及公私協力等面向，探討海底電纜防護與修復，以及地面、高空與衛星通訊等重要議題。

廣告 廣告

外交部表示，活動期間透過個案研析與討論，促進政府、產業與學研界交流，分享海底電纜保護、事故應變、替代性通訊技術及跨部門與國際合作等實務經驗，並安排參訪我國重要通訊與數位基礎設施。

外交部強調，GCTF自2015年成立以來，持續作為理念相近國家深化合作與能力建構的重要平臺。臺灣將持續與國際夥伴攜手，透過GCTF機制強化關鍵基礎設施韌性，共同因應新興挑戰。

為提升通訊體系的安全性與應變能力，外交部、交通部、數位發展部與美國、日本、澳洲、加拿大及英國等駐臺機構合辦GCTF國際研習營。（外交部提供）

外交部、交通部、數發部與美國、日本等駐臺機構合辦GCTF國際研習營，邀請來自26國、逾190位產官學代表參與。（外交部提供）