全球和平指數美國排第134 還不如印度及古巴

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2026全球和平指數揭曉，全球最和平的國家仍然是冰島，而美國則是在全球163個國家與地區中，排名第134，還落後於印度與古巴。

根據英國「經濟學人資訊社」最新發布的2026年全球和平指數（GPI），冰島連續19年蟬聯全球最和平國家，而敬陪末座的國家則是俄羅斯。至於美國，在全球163個國家中排名134，落後於印度與古巴，主要原因是由於政治不穩定，而台灣的全球排名則是第42。（葉柏毅報導）

這項「全球和平指數」是根據「社會安全與治安」、「國內外持續衝突」，以及「軍事化程度」等3大領域的23項定性與定量指標，對全球163個國家與地區進行排名，每個國家的每項指標評分為1到5分，分數愈低，和平程度愈高。

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冰島已經連續19年蟬聯全球最和平國家，主因在未設常備軍、低犯罪率，以及高度社會凝聚力。不過如果從全球整體來看，全球的和平程度在過去18年間，第15次惡化，各國平均水準，比前一年下滑0.7%。此外，全球軍事支出連續第十年攀升並創下歷史新高，全球被迫流離失所人口超過1.17億人。

而在亞太國家與地區方面，新加坡則是東南亞最和平的國家，以1.435分，名列全球第8；日本則以1.489分，排名第10；台灣則是以1.751分，位居第42名；南韓以1.839分名列第57；中國大陸則以2.231分排名118。

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