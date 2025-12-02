全球唯一享此待遇！英美敲定「零關稅協議」，英國輸美藥品全面免關稅。圖／取自東方IC

英國政府昨（1）日宣布，已與美國達成自英國輸往美國的藥品「零關稅協議」，為期至少3年，使英國成為目前唯一享有此優惠的國家。協議同時涵蓋醫療科技產品與服務，美國承諾不對相關輸美項目額外徵收關稅。

英美5月敲定「經濟繁榮協議」（Economic Prosperity Deal, EPD），作為雙方後續貿易投資條件細部協商的基礎，並確立重點合作領域，以及彼此享有最優惠待遇。自美國總統川普（Donald Trump）1月下旬就任並屢次揚言對各國提高貨品輸美關稅以來，英國是第一個與美國簽訂貿易協議的國家。

英國輸往美國的藥品「零關稅」保障

根據英國政府公開資料，自《英美藥品與醫療產品協議》（EPD）於今年5月定案後，相關內容陸續更新，其中明確指出，英美雙方將確保英國輸美藥品在涉及美國「232條款」調查或其他貿易關稅措施的情況下，仍可享有顯著優惠。此次取得的零關稅範圍涵蓋藥品與醫療科技產品，使英國出口醫材與醫療服務時，免於遭美國額外加徵關稅。

NHS提升成本效益門檻25%

英國國家健保體系（NHS）將大幅上調藥品給付的「成本效益門檻」25％，由目前每延長病患1年健康壽命需投入2萬至3萬英鎊，提高至2萬5000至3萬5000英鎊（折合台幣約103萬至124萬元）。這是20多年來首次大規模調升健保評估標準，預期將使更多創新療法與罕病藥物得以更早納入健保名單，減少因「性價比不足」而遭排除的情況。

提升市場誘因、改善產業環境

英國官員指出，新措施將大幅提升全球製藥業者選擇英國優先上市新藥的誘因，使患者更早受惠於突破性醫療。英國政府也宣布，將把製藥企業需繳回的超額處方藥品退款比例，從現行23.5%至35.6%下調至15%。儘管仍高於德國等歐洲國家，但已具體改善產業經營條件。

加速臨床試驗與資料整合

英國同時計劃將臨床試驗審核時間從91天縮短至41天，讓患者更快速參與研究。政府並將整合目前NHS分散的資料庫，建立單一入口平台，以提升臨床研究、精準醫療與藥物研發效率。

強化全球競爭力與投資吸引力

英國生技與醫療科技產業具全球競爭力，政府目標是在2030年前將英國打造為歐洲最具規模的「生物科學經濟體」。英國每年藥品出口額超過50億英鎊，其中對美出口占約20%。藉由零關稅協議與提升健保採購誘因，英國期望進一步鞏固國際製藥中心地位，並吸引更多外資擴大生產與研發布局。



