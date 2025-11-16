全球唯一！台灣「Q版媽祖熱氣球」驚豔亮相墨西哥

台東縣政府與台東天后宮共同打造的全球唯一「Q版媽祖熱氣球」，近日首次亮相「墨西哥萊昂國際熱氣球節」，與來自全球25個國家的頂尖飛行團隊一同升空，超過200顆熱氣球齊聚盛會。活動現場吸引大量觀眾駐足拍照打卡，並引發限量版「Q版媽祖熱氣球徽章」的搶購熱潮，充分展現台灣文化的獨特魅力。

台東縣政府與台東天后宮共同打造的全球唯一「Q版媽祖熱氣球」，近日首次亮相「墨西哥萊昂國際熱氣球節」。（圖/台東縣政府提供）

「萊昂國際熱氣球節」於當地時間11月14日清晨在萊昂都會公園開幕。台東的「Q版媽祖熱氣球」以其鮮豔的配色及獨特造型成為全場焦點，升空時伴隨著掌聲與歡呼聲，吸引眾多民眾拍照留念。台東縣交通觀光處副處長洪國欽表示，台東熱氣球活動已成功走向國際舞台，繼去年參加美國阿布奎基國際熱氣球嘉年華後，今年再度亮相拉丁美洲規模最大的熱氣球盛會，並與當地民眾熱情互動，深刻感受拉丁美洲的活力。

廣告 廣告

此次活動特別推出限量版「Q版媽祖熱氣球徽章」，吸引大量熱氣球愛好者收藏，現場詢問度極高，供不應求。洪國欽透露，台東縣政府未來將進一步深化與國際合作，計劃於2026年邀請世界各地的飛行團隊參加「台灣國際熱氣球嘉年華」，以熱氣球活動連結台東與世界，讓更多人認識台灣的文化特色。

此次活動特別推出限量版「Q版媽祖熱氣球徽章」，吸引大量熱氣球愛好者收藏，現場詢問度極高，供不應求。（圖/台東縣政府提供）

據了解，「萊昂國際熱氣球節」自2002年創立，今年已邁入第23屆，是拉丁美洲最具指標性的熱氣球嘉年華，累計吸引超過600萬人次造訪。本屆活動吸引了來自25個國家的飛行隊與超過200顆熱氣球參加，開幕當天更迎來超過2萬名觀眾，場面熱鬧非凡。主辦方特別在開幕日推出「人民星期五」活動，免費入場吸引了眾多民眾參與。

延伸閱讀

陸路不成走海路！墨西哥偷渡船闖關加州 不慎翻覆釀4死4傷

同志代孕引爭議！網曝「各國價目、限制」 印度最便宜

墨西哥市長光天化日下遭槍殺 槍手年僅17歲...疑為犯罪集團吸收