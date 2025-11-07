全球唯一沒有改朝換代的國家 揭密日本天皇逾2600年不倒真相

新奇中心／程正邦報導

奈良時代日本建成封建化國家，完成了天皇「萬世一系」的政治敘事。（圖／翻攝百度百科）

虛實交織的起點：從「大王」到「神之子孫」的政治敘事

世界上絕大多數國家，其歷史都在血腥的改朝換代中不斷更迭，唯獨日本的君主制號稱從未中斷。現任德仁天皇已是第126代，這種「萬世一系」的傳承，背後是一場精心設計的神性政治敘事。

日本皇室血統能綿延數千年，最早可追溯至西元前660年傳說中的首代神武天皇，但現代史學界對早期天皇的歷史真實性多持謹慎態度，認為其中混雜了大量的神話成分。

神話中的神武天皇。（圖／翻攝百度百科）

「止王不來」神武天皇是徐福？

在中國還流傳著一個說法，認為神武天皇可能就是秦始皇派出去尋找長生不老藥的方士徐福。中國史書記載，徐福帶著數千童男童女出海，最終「止王不來」。

不過日本的史學界普遍不承認此說法，認為神武天皇是天照大神的子孫。雖然日本民間有許多徐福傳說的遺跡，但日本知識分子更傾向於將徐福尋找的「仙山」比擬為日本，藉此強化日本是「神仙所在的神國」的地位，而非承認開國之祖是一位中國方士。

徐福渡海帆船的浮世繪，《古事記》和《日本書紀》提到了秦朝人移民到日本的情況。（圖／翻攝維基百科）

模仿中國、神化君權的「大化革新」

直到公元 7 世紀，日本在目睹中國隋唐的強盛後，深感氏族聯盟舊體制的落後與脆弱。公元 645 年，中大兄皇子與中臣鐮足發動政變，開啟了模仿中國制度的「大化革新」，並逐漸確立了中央集權的「天皇制」，將統治者稱號從「大王」改為「天皇」。

為了鞏固統治的合法性與神聖性，天武天皇下令編修了兩部官修史書《古事記》（成書於 712 年）與《日本書紀》（成書於 720 年）。這兩部史書透過系統化的神話建構：宣稱日本由「天照大神」（太陽女神）所創，並派遣其後裔攜帶「三大神器」下凡統治日本。

將傳說中的早期君主（包括大和政權的歷代大王）追尊為早期的天皇，確立天皇是天照大神後裔的「現人神」（現世的神）地位，藉此為天皇家族「萬世一系」的統治提供了不可動搖的「神性」支撐。

在古代日本，兩部官修史書為天皇家族「萬世一系」永遠統治日本提供了「神性」支撐。（圖／翻攝百度百科）

幕府將軍的「政治默契」：只架空不廢除的權力平衡術

中國歷史上，新王朝的皇帝必須推翻舊王朝、奪取實權，才能證明自己獲得「天命」；但日本天皇卻不必掌握實權。在長達七個多世紀的歷史中，天皇長期處於被架空、僅保留形式上權威的狀態。

從 9 世紀中葉藤原氏的「攝關政治」架空天皇，到後來天皇以「院政」反制外戚，權力鬥爭不斷，但皇室血脈始終未被斷絕。

真正的轉折點始於 12 世紀末，武士階層崛起。源賴朝於 1192 年建立「鐮倉幕府」，此後武士政權（歷經鐮倉、室町、德川三大幕府）成為日本的實際統治者，形成了獨特的「二元政治」結構：天皇「權威」（Authority）是國家象徵、最高精神圖騰、宗教文化領袖、任命儀式。幕府將軍「權力」（Power）是實際統治、行政、司法及軍事決策。

12世紀中後期，日本接連爆發內亂。兩大武士家族平氏和源氏爆發衝突，源氏在源賴朝帶領下獲勝，建立鎌倉幕府。（圖／翻攝百度百科）

武士政權不願推翻天皇的原因

儘管織田信長曾萌生徹底廢除天皇的想法，但最終武士政權皆選擇了「架空」而非「廢除」，主要基於兩大現實考量：首先是「合法性背書」：幕府將軍是憑藉武力上位的「凡人」，其統治的合法性需要借助擁有「神性權威」的天皇冊封來背書。廢除天皇，等於摧毀了自身權力的基石。

再來則是「治理成本」：在文化保守的古代日本，天皇是全社會的「最高精神圖騰」。廢除天皇會使幕府成為所有潛在反對勢力的公敵，導致社會動盪。保留一個無害的、儀式性的天皇，是維護社會穩定、降低統治成本的最優解。

因此，天皇長期處於「政治木偶」的角色，既然無實權，也就沒有被推翻的必要。

織田信長挾天子以令諸侯，認為既然武士能夠獨立治理國家，何必還要供養天皇。後來因織田信長被叛亂的部下殺害，廢除天皇制的計畫告吹。（圖／翻攝百度百科）

戰火與冷戰下：從「現人神」到「國家象徵」

在德川幕府統治的近 300 年間，天皇徹底淪為純粹的文化符號。然而，19 世紀中葉美國「黑船事件」打開日本國門後，被架空數百年的天皇卻迎來了歷史轉機。

德川幕府滅亡後，倒幕派擁護年僅15歲的明治天皇遷都東京，開啟了富國強兵的明治維新，天皇再度恢復實權。（圖／翻攝百度百科）

明治維新：天皇權力的短暫回歸

在「倒幕運動」終結德川幕府後，維新派急需一個能凝聚全國力量的核心。被架空且擁有神性權威的天皇成為最佳人選。倒幕派擁護明治天皇，頒布《大日本帝國憲法》，明確規定「大日本帝國由萬世一系之天皇統治之」，天皇總攬大權，鞏固了「萬世一系」的政治敘事，並成為日本軍國主義對外擴張的精神推手。

▲明治天皇（乘馬車者）迎接參加日俄戰爭的日軍回國。(圖／翻攝百度百科)

戰敗與冷戰庇護：成為「穩定器」

第二次世界大戰後，作為戰敗國的日本，天皇制再次面臨被徹底廢除的危機。美國等盟國原計劃將天皇裕仁以戰犯身份處理，但最終因兩項關鍵因素，天皇制得以「再度幸免」：盟國擔心處死天皇會引發日本社會的劇烈動盪，不利於佔領軍統治。另外，隨著美蘇冷戰開始，美國需要日本作為其在太平洋地區封堵蘇聯的盟友。

裕仁天皇(右)會見盟軍總司令麥克阿瑟。(圖／翻攝百度百科)

美國最終選擇保留天皇，但將其拉下神壇。1946 年裕仁天皇發表《人間宣言》，承認天皇是人而非神。1947 年生效的新《日本國憲法》徹底剝奪了天皇的實質政治權力，規定：「天皇是日本國的象徵…」

日本天皇從此回歸了其歷史上的「儀式性角色」常態，作為國家的穩定器和精神象徵，確保了皇位得以世代傳承，最終成就了世界上最古老、且唯一未曾改朝換代的君主制。

德仁（右）是日本國第126代天皇，即今上天皇，年號「令和」。（圖／翻攝百度百科）

