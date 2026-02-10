全球唯一「無灰塘」和平電廠 獲環教場所認證

和平電廠通過環境部認證成為環境教育設施場所，該電廠鄰近和平港及和平水泥廠，形成港電廠三合一循環經濟園區。

全球唯一「無灰塘」的燃煤電廠，位於花蓮縣秀林鄉的和平電廠成功轉型為「和平電力永續能源教育中心」，於九日通過環境部認證成為環境教育設施場所。國家環境研究院代理院長巫月春指出，和平電廠不僅具有循環經濟的教育意涵，也是二級保育類候鳥小燕鷗的棲息地。

和平電廠之所以能達成「全球唯一無灰塘」的壯舉，關鍵在於與鄰近和平港及水泥廠建立的緊密生態鏈。電廠發電產生的煤灰與脫硫石膏，並非被當作廢棄物掩埋，而是透過自動化輸送帶，100%直接傳送至隔壁水泥廠作為原料。這種「你丟我撿」的循環經濟模式，不僅省去了處理廢料的環境負擔，更讓工業與環境達成真正共生。

園區內最吸睛的莫過於全臺首座「風力樹（Wind Tree）」。這座垂直式風機外型如同一棵充滿未來感的藝術裝置，與自然景觀融為一體，改變了民眾對風力發電「巨大扇葉」的恐懼感。

在和平電廠旁的礫石灘，近年發現了二級保育類候鳥「小燕鷗」大規模在此繁衍。園區不僅沒有驅趕，反而與在地野鳥學會組成巡守隊，讓工業區搖身一變成為野生動物的棲息地。

為了讓民眾更有感，中心設計了兩大主題課程，民眾在參訪過程中，可以親手將發電副產品「脫硫石膏」DIY，製作成精美的「環保擴香石」。這不僅是將循環經濟理念轉化為生活美學，更讓每位遊客都能帶走一份「能源轉型」的實體見證。