全球唯一「無灰塘」和平電廠 獲認證為環教場所

風力樹(Wind Tree)設計靈感源自風中飄動的樹葉，且運作時幾乎無聲，兼顧發電效能與環境友善。(環境部提供)

「和平電力永續能源教育中心」，設置於電廠內部。(環境部提供)

位於花蓮縣秀林鄉的和平電廠是全球唯一「無灰塘」的燃煤電廠，成功轉型為「和平電力永續能源教育中心」後，不僅具有循環經濟的教育意涵，也是二級保育類候鳥小燕鷗的棲息地，更獲得環境部認證成為環境教育設施場所。

環境部指出，和平電廠與鄰近和平港及水泥廠建立的緊密生態鏈，電廠發電產生的煤灰與脫硫石膏，並非被當作廢棄物掩埋，而是透過自動化輸送帶，100%直接傳送至隔壁水泥廠作為原料。這種「你丟我撿」的循環經濟模式，不僅省去了處理廢料的環境負擔，更讓工業與環境達成真正共生，也讓電廠達成「全球唯一無灰塘」的壯舉。

另外，園區內有全臺首座「風力樹(Wind Tree)」，將垂直式風機設計為具未來感的藝術裝置，改變了民眾對風力發電「巨大扇葉」的恐懼感。另外，和平電廠旁的礫石灘，近年發現了二級保育類候鳥「小燕鷗」大規模在此繁衍，園區與在地野鳥學會組成巡守隊，讓工業區搖身一變成為野生動物的棲息地。

為了讓民眾更有感，中心設計了兩大主題課程，民眾可親手將發電副產品「脫硫石膏」DIY，製作成精美的「環保擴香石」。