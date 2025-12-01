全球唯一！英美達成「零關稅協議」 英國藥品出口美國免關稅

英美達成藥品「零關稅協議」。（示意圖／unsplash）

英國政府1日宣布，英美雙方已達成一項重大協議，未來至少三年內，英國輸往美國的所有藥品可享有零關稅待遇，涵蓋藥品本身、藥品成分以及醫療科技產品；作為交換，英國將提高對新藥的投入。而此為美國目前提供給任何國家中最低的稅率。

根據《美聯社》報導，協議內容指出，美國同意全面豁免英國來源的相關醫藥產品進口稅。美國政府表示，作為回報，英國藥廠承諾將在美國加大投資並創造更多就業機會。

英國政府指出，此次取得在未來至少三年內，對所有英國出口藥品實施0%關稅待遇，是美國目前提供給任何國家中最低的稅率。英國同時承諾，其國家醫療服務體系（NHS）將在新穎且有效的治療項目上增加約25%的投入，這是二十多年來首次的重大增幅。

政府官員表示，增加預算後，英國衛生主管機關將能批准更多能帶來明顯健康改善、但過去可能因成本效益因素而遭拒的藥物，包括突破性的癌症療法與罕見疾病治療方式。

而英國科技與科學部長Liz Kendall指出，「這項重要協議能讓英國患者更快取得最先進的藥物，也確保我們世界領先的英國企業持續研發能改變生命的治療方式。」

英國製藥工業協會（ABPI）則表示，這項協議是「讓患者能取得創新藥物、提升NHS整體健康成果的重要一步」。協會執行長Richard Torbett認為此舉也將使英國更具吸引力，有利於爭取與留住全球生命科學投資及先進醫藥研究。

美國衛生部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也同步表示，此協議「強化了全球創新醫藥的環境，也為美英藥品貿易帶來期待已久的平衡」。

近月來，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）在內的多家大型製藥公司，相繼取消或暫停在英國的投資。美國駐英大使史蒂芬斯（Warren Stephens）甚至警告，若英國不儘速改革，未來美企可能減少投資。

今年稍早，美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）已達成框架協定，將大幅調降美國對英國汽車、鋼鐵及鋁產品的進口關稅，以換取美國牛肉、乙醇等產品更大的進入英國市場的空間。

