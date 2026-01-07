全球唯一通過FSC驗證，興大惠蓀林場咖啡豆符合國際永續森林經營準則。（圖：興大提供）

興大農業暨自然資源學院實驗林管理處轄管惠蓀林場、新化林場、東勢林場及文山林場，以教學、研究與實驗為核心任務，其中，興大實驗林管理處導入FSC（Forest Stewardship Council，森林管理委員會）驗證制度，惠蓀林場咖啡豆更是目前全球唯一同時通過FSC FM/CoC與FSC CoC驗證的咖啡產品，符合國際永續森林經營準則。

興大指出，113年經國際第三方驗證機構Preferred by Nature查驗，中興大學實驗林管理處及所轄林場的森林經營作業，全面符合FSC國際森林管理標準，並正式取得FSC FM（Forest Management，森林管理）驗證，顯示興大實驗林已建立具國際水準的永續森林管理體系。除持續精進森林經營品質，也依循FSC管理原則，逐步完善森林資源利用、原料管理與資訊揭露機制，為後續認證產品開發與推廣，奠定完整且一致的制度基礎。

興大表示，為進一步強化森林產品自源頭至終端的可追溯性，興大實驗林管理處完成產品終端生產工廠的FSC CoC（Chain of Custody，產銷監管鏈）驗證，通過的商品包含咖啡豆、月桃純露、杉木精油及土肉桂葉。其中，惠蓀林場咖啡豆為目前全球唯一同時通過FSC FM/CoC與FSC CoC驗證的咖啡產品，從咖啡樹撫育管理、採收處理至產品生產與標示使用，全流程皆符合FSC國際規範，展現中興大學在永續森林經營與責任生產上的整體成果。

FSC CoC驗證制度，用意是確保森林產品從經營管理端至最終消費端皆具備可稽核的追溯體系。興大表示，透過此次驗證，不僅深化森林治理與產品管理品質，也提升永續教育、學術研究示範與社會溝通的公共價值。未來，中興大學實驗林管理處將持續推動永續森林經營與跨域合作，強化與在地社區的連結，並攜手企業及社會各界，共同促進生態保護、責任消費與環境永續發展。（寇世菁報導）