全球唯一雪橇犬部隊 負責巡邏格陵蘭海岸線

美國總統川普積極展現對丹麥自治領地格陵蘭充滿興趣，他除了說自己是丹麥的粉絲，還強調，就算500年前，丹麥有一艘船在格陵蘭登陸，也不能代表那塊土地就是他們的。此外，他更暗指丹麥的國防能力靠不住，所以美國才要定了。

美國總統川普表示，「格陵蘭的防禦能力，基本上就是2隻雪橇犬，你知道嗎？知道他們的防禦是什麼嗎？2隻雪橇犬。」

川普口中的雪橇犬，是指格陵蘭的天狼星巡邏隊，它是丹麥特種作戰司令部的精銳部隊，也是全球唯一以狗拉雪橇作為主要移動工具的部隊。天狼星巡邏隊的犬種是體型龐大、耐力極強的格陵蘭哈士奇，牠們的主要任務是巡邏格陵蘭北部和東北部，人煙稀少的海岸線。

前天狼星巡邏隊成員拉斯穆森指出，「我們奉行『小團隊、極端條件、大成效』這樣的理念，我們每年在這個區域巡邏的哩程數為2萬公里，這會收集到龐大的數據，這也是一種監測方式，也是捍衛國家主權和國旗的方式。」

前天狼星巡邏隊成員說，他們要巡邏的區域，相當於法國和西班牙的面積加總，而軍隊會以雪橇當作交通工作，是因為它很耐用，適合在偏遠的環境中長途跋涉，長期執行任務，而且故障了，馬上就可以修好。

至於格陵蘭哈士奇還能在零下55°C的極寒環境下工作，甚至能夠協助偵測難以看見的冰川裂縫，或是以吼叫聲警告隊友有北極熊靠近，讓他們能夠立即反應。因此，不管丹麥再增加多少國防預算，雪橇犬部隊仍然會被列入。

拉斯穆森表示，「總而言之，我必須說，美國總統來來去去，但天狼星巡邏隊會一直在，因為這是最有效的做事方法，尤其是在格陵蘭執行軍事任務。」

為了增強防禦能力，丹麥近期的國防支出，除了用於特種精銳部隊之外，還有購買3艘北極海軍艦艇、2架遠程偵察無人機，以及衛星通訊能力跟2隻雪橇犬。