全球唯一1張！台YTR開到「大谷翔平親簽神卡」 國外喊價飆1.2億台幣

娛樂中心／綜合報導

網紅拉西哥開到全球唯一的大谷翔平親簽神卡。（圖／翻攝自YouTube）

台灣YTR「拉西哥 LAC」昨（27日）在頻道中上傳大谷翔平紀念卡的開箱影片，沒想到最引人矚目的是他開到大谷翔平親簽卡的兌換券，由於全球僅限量3張，因此價格更是一飛衝天，有網友透露在國外有人曾喊價到400萬美元（約新台幣1.26億元）。

拉西哥一如往常在鏡頭前開箱卡盒，豈料就在他一一跟網友分享開到的卡面時，發現其中一包夾一張印有「CONGRATULATIONS！」的字樣的卡片，仔細一看還標註「1-OF-1 AUTOGRAPHED RELIC CARD」（全球唯一簽名實物卡），讓他藏不住興奮心情，原地尖叫直喊：「真的假的啦」。

廣告 廣告

原來是拉西哥開到大谷翔平1-OF-1親筆簽名實物卡兌換券，同類別的卡片全球僅限量3張，沒想到唯一一張親簽卡竟被自己抽到，最後更因為久久無法平復心情，拉西哥也宣布暫停開箱，而留言區網友見狀則紛紛留言恭喜他，「真的拆到一棟房」、「能夠看到神級1/1出在台灣。好讚喔」，「脆有人說國外有人400萬美元收！嚇爛，恭喜啊億萬富翁」。

網紅拉西哥心情久久無法平復。（圖／翻攝自YouTube）

更多三立新聞網報導

陳柏霖閃兵交保50萬傳「用借的」！公司成立6年 爆遭信任友人掏空

才剛籌到百萬手術費 海俊傑妻「急性肝衰竭」驚傳不敵病魔離世

「小鬼」黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》連5年送祝福 14字逼哭粉絲

春光外洩！解婕翎穿超辣登台 風一吹「小丁露出」0防護被看光

