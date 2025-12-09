全球商聯會千人春酒 明年3/23啟動 號召全台企業投入公益

產業中心/綜合報導

全球商聯會全球總會宣布，將於 2026年3月22日 盛大舉辦《善行天下・人人公益》千人春酒饗宴，並正式啟動「支持全台庇護工場」公益行動。此次活動目標不僅是匯聚善念，更要透過企業力量，協助庇護工場「貨暢其流、自食其力」，打造台灣最大的公益商務支持平台。

活動預計邀請 50 家庇護工場 參與，並提供每單位 10 人免費春酒席次，同時安排 公益捐贈儀式與產品展售區，讓庇護工場的努力被看見，也能在現場獲得實質銷售支持。

廣告 廣告

全球商聯會總會長廖巳驊指出：公益不再只是付出，而是企業品牌最強的形象資產，企業走進公益，社會就會走向企業。此次千人春酒亦同步開放企業主參與，不只是捐款，更能透過商聯會平台獲得，公益新聞曝光，同時加入慈善店家、提升品牌能見度，同步參與全台公益下午茶活動、人脈拓展，並獲得公益點數，可兌換全台店家服務，最後更成為全台庇護工場的重要支持力量。

企業捐款不再是單向付出，而是透過全球商聯會的平台，使其轉化為品牌信任度、顧客好感度與永續 ESG 的整合展現。凡協助推廣活動者，可依據召集桌數獲得公益福利點數，點數可運用於合作店家或公益推廣，召集3桌獎勵 6000點，召集6桌獎勵13800點，召集9桌獎勵26000 點。此外企業若以公益名義認捐庇護工場專案桌，每桌12,000元全額公益使用，捐5桌獎勵6000 公益點數加上公益慈善企業家匾額，此榮譽將公開表揚，並於新聞平台曝光，協助企業建立「品牌公益形象」。

廖巳驊表示，我們希望讓企業不是偶爾做公益，而是透過做公益成長。這是一個讓公益，商務，社會三方共贏的永續系統。目前商聯會已在全台擴大推廣，除了慈善行動，也協助中小企業擴展人脈，媒體曝光，商機合作，公益參與及建立ESG企業形象，最後呼籲中小企業主共同參與2026《善行天下・人人公益》千人春酒，一起支持庇護工場，創造最溫暖也最有力量的公益經濟。