全球嗨迎2026 這國家卻是2018？！原來有這差異

在全球都在迎接2026之際，有一個國家還停留在2018年！位在非洲東北部的衣索比亞，仍在使用傳統曆法，因計算方式不同，比西元曆法還慢了7年。

據BBC報導，衣索比亞是基督教國家，西元500年時，天主教會曾修正耶穌誕生的年份和計算方式，而衣索比亞並未跟著修改，沿用舊有算法，才會造成年份不同的有趣現象。

而且，依照傳統曆法，一年不是12個月，而是13個月，前12個月各為30天，最後一個月僅5天，若是遇到閏年，最後一個月就是6天。

還有另一個不同是，衣索比亞的新年稱為「恩庫塔塔什（Enkutatash）」，通常落在西元曆的9月11日，閏年則為9月12日，並非1月1日。

所以他們去年9月（以西元曆計算）就已迎接新的一年，也就是用傳統曆法算的2018年，當然，他們在對外溝通時，仍會切換成西元曆法，即2026年。

