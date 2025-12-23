全球嚴選9大牛排館！台灣唯一上榜「美味這裡吃得到」

【國際中心／綜合報導】歐美民眾對牛排情有獨鍾，不過優質牛排館卻不多見，甚至比米其林3星餐廳還稀有。外媒評選全球9間最棒牛排館，台灣這間成為唯一入榜。

美食評鑑機構米其林對牛排的評選極為嚴格，在美國的米其林3星餐廳數量，甚至比全球1星牛排館還多。外媒《Robb Report》公布全球9間最棒牛排館，亞洲只有3間，台灣唯一一家位於台北：

Cote（紐約） Cut by Wolfgang Puck（新加坡） Kali（洛杉磯） A Cut牛排館（台北） Capa（佛州奧蘭多） Gwen（洛杉磯） Beefbar（香港） Niku Steakhouse（舊金山） Cote（邁阿密）

報導指出，位於台北國賓大飯店的「A Cut牛排館」，提供套餐及單點菜單，亮點在於選用加州頂級供應商Flannery的牛肉，顧客可選擇乾式熟成30天的帶骨肋眼牛排，或以艾雷島威士忌熟成21天的同款牛排。單點菜單則包含美國、澳洲和日本牛肉，搭配馬鈴薯泥、炒蘑菇和烤馬鈴薯等經典配菜。

2度出現在榜內的Cote牛排館，分別位於美國紐約及邁阿密，結合韓式烤肉與美式牛排，廣受饕客歡迎，由服務生在桌邊將牛肉烤到完美，搭配各式韓式小菜、雞蛋舒芙蕾和2道燉菜，被形容為「屠夫盛宴」。

