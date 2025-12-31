全球四大頂奢保養新作！從 LA MER 抗皺安瓶到 Dior 依肯珍釀精華，揭秘讓時光倒流的奢華保養術

（圖／品牌提供）

追求抗老的極致，是許多女性對自我投資的最高體現。現今的頂級保養品牌如 LA MER、嬌蘭、迪奧及瑞士瑞妍，紛紛突破科技瓶頸，將珍稀成分轉化為肌膚的再生能量。這不僅僅是為了撫平一兩條細紋，更是為了追求一種從底層透出的「澎潤感」與「透明度」。當保養品結合了精準的生物科技與如藝術品般的按摩工具，居家護膚便昇華為一場身心放鬆的極致儀式，讓肌膚在時光的流轉中依然能維持最完美的對稱與活力。

LAMER 創世紀原晶逆時抗皺安瓶

以頂尖海洋科研締造護膚傳奇，專為「動態表情紋」與「靜態深層紋」打造的全新「創世紀原晶逆時抗皺安瓶」，作為抗老科技巔峰之作，延續品牌珍稀配方「原晶奇蹟活凝金萃TM」，以深海發酵能量活化肌膚、促進肌表紋理平滑、重現年輕光采。全新抗皺安瓶更融合「高倍濃度萊姆茶萃取」與獨家抗氧化配方，有效對抗環境壓力與空氣髒汙，實現全面抗老防禦。

廣告 廣告

LAMER 創世紀原晶逆時抗皺安瓶 20ml／22,000元（圖／品牌提供）

搭配隨附的「抗皺權杖」進行按摩，冰涼的觸感能即時喚醒肌膚微循環。這種由下而上的提拉動作，讓保養過程如同在臉上進行一場雕塑藝術，讓疲憊的表情紋路在放鬆與重塑間找回微對稱的完美平衡。

（圖／品牌提供）

嬌蘭 蘭鑽御光能量精露

作為開啟整套保養儀式的關鍵產品，蘭鑽御光能量精露具有喚醒光采作用，能幫助肌膚平滑細紋並支撐肌膚根源凝聚力。添加的蘭花低溫浸漬精萃油微晶球配合高度感官化配方，使肌膚完美準備好吸收後續保養產品的全部功效。數以千計微晶球封存的蘭花低溫浸漬精萃油懸浮於輕盈絲滑的精露中，微晶球在接觸肌膚時釋放活性成分，有助於維持肌膚根源緊密連結，並提升肌膚對後續保養品的吸收力。其輕盈絲滑的質地宛如為肌膚覆上一層淡雅香氛薄紗。這種極致的感官享受，讓後續的精華與乳霜能更深層地滲透，讓臉部散發出如珠寶般由內而外的通透光澤。

嬌蘭 蘭鑽御光能量精露140ML／11,500元、補充瓶 140 ML（2026/04/15上市）／9,780元（圖／品牌提供）

迪奧 生命之源臻金醇萃‧2024 依肯珍釀版

將依肯葡萄藤蔓中的獨特活性萃取，融合「依肯樹液金萃」和「依肯貴腐菌」的雙重精萃，創造出的長生複合物，蘊含系列最高濃度「生命之源滴金還齡科技TM」，全新《迪奧生命之源臻金醇萃‧2024 依肯珍釀版》獻上三瓶臻金醇萃，每瓶皆蘊含獨特質地，需連續三個月循序使用，以開啟三階養膚之旅，使膚況攀至巔峰。

打開由大師細緻金線封存的瓶蓋，猶如開啟頂級佳釀。搭配專屬的「臻金醇萃塑顏滾輪」，以雙藤格紋設計拉提輪廓，能讓臉部緊緻度提升 3 倍，白玉石滾珠更能溫潤地淡化法令紋痕跡，是極致工藝與保養科技的完美契合。

迪奧 生命之源臻金醇萃‧2024 依肯珍釀版 3瓶30mL臻金醇萃／145,500元（圖／品牌提供）

Cellcosmet 瑞士瑞妍 肌光白精粹膠原濃縮液

在全球頂級護膚圈中，瑞士的名字向來代表著科學、純淨與崇高品質。保養專家Cellcosmet 瑞士瑞妍憑藉著 40 年細胞科研之深厚底蘊，再度掀起亮白科技上的革命突破！以精準活性、創新配方與尖端生物科技為核心，重新定義「質感光白肌」保養極限，打造新一代亮白 × 光澤 × 緊緻 三重無齡濾鏡，全新推出「肌光白精粹膠原濃縮液」與「肌光白精粹乳霜」！讓頂級保養不只是變白，更是讓肌膚回到 #全盛狀態。頂級亮白精華能針對瑕疵斑印完美高速修護，能快速亮白、均勻膚色。乳霜七種關鍵成分專注於提升肌膚的亮度與光澤，能顯著改善膚色不均，針對暗沉區域帶來極緻亮膚作用。

Cellcosmet 瑞士瑞妍 肌光白精粹膠原濃縮液 12x1.5ml／13,380元（圖／品牌提供）

Cellcosmet 瑞士瑞妍 肌光白精粹乳霜 50ml／12,800元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

安海瑟薇也愛用！三款眼周保養神器推薦：資生堂、KOSE、舒特膚，舒緩眼周細紋，找回眼神的高級感

從夜貓子變身晨型人！陳庭妮逆齡秘訣公開：十點半睡覺、靠冥想找回正能量，獨家「霜膜法」養出澎潤肌

誰信她 51 歲？林志玲狀態超頂「站 C 位熱舞」眨眼萌翻全場，勇於挑戰、永不放棄才是最高級的保養