全球型ETF第四季績效5強！漲幅5％起跳 經理人建議這樣佈局
MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅2.36%，不過，法人盤點市場上相關全球或美股ETF表現，仍有不少相關ETF報酬率大幅優於指數表現，甚至最高漲幅超過7%，其中，表現最佳的是指數型全球ETF，透過指數選股機制，勝過主動型全球ETF漲勢。
玉山投信指出，這波由科技股領漲多頭走勢，但相對部分科技股震盪也同步擴大，因此透過選股機制篩選出優質藍籌企業、分散布局，成為近期行情高檔震盪的關鍵投資策略，以保德信全球藍籌ETF(009810)為例，由於整體國家配置較為分散，包括持有歐股13.6%、新興市場2.4%、日股1.6%，即使面對美股大幅震盪，受到的影響性相對較低，且因為未持有Meta、Netflix、特斯拉等近期等表現相對落後的大型科技股，持股相對集中在輝達等強勢股。
009810經理人黃相慈表示，雖然近期市場傳出AI漲勢可能過熱的聲音，但從企業獲利與基本面來看，AI投資接棒搭配政策寬鬆，全球景氣依舊有望延續溫和成長，除雲端巨頭持續加大資本支出投資AI算力外，包括AMD等AI晶片大廠亦宣布將擴大投入參與AI基建部署，在交叉投資加上長約採購之模式，將有助於維持資通訊設備、軟體等IT相關之投資動能，企業投資接棒消費支撐經濟成長之趨勢短期應不易改變。
黃相慈指出，從本次美股財報亦可看出，雖然S&P 500之獲利成長主要貢獻者仍為Magnificent 7，特別是Google、亞馬遜、微軟、蘋果等，然近期獲利成長已開始擴散至其他企業，顯示企業獲利基本面狀態健康，並有助於股市延續成長動能。
但隨著指數來到相對高檔，黃相慈也提醒，根據10月美銀全球基金經理人調查，樂觀的總經預期使近期市場資金持續流入股市，機構現金水位已降至3.8%，創近年新低，與此同時，9月美國FINRA融資餘額再破歷史新高，考量股市籌碼高度集中，短期股市揚升空間可能遭限縮，近期政經風險亦使股市加速輪動，進而放大波動的可能性，建議投資除以具優異獲利條件支持之美股、科技股為主要核心配置，也應分散配置至有望受惠於獲利擴散的衛星資產，如歐日股市、循環型產業等，以降低整體投組波動。
