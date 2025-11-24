全球城市空污榜首！印度新德里達危險等級 紅堡古蹟都燻黑
印度新德里再度進入霧霾季節，空氣品質惡化至「危險」等級，引發當地3400萬居民不滿。本月稍早，數十名民眾戴著口罩、攜帶噴霧器在印度門附近發起抗議，要求政府正視長期存在的空污問題。
《CNN》23日報導，根據空氣品質監測機構IQAir數據，新德里經常位居全球主要城市空污榜首。目前新德里空氣污染水平已達「危險」級別，成為嚴重的健康和政治危機。
空污問題的嚴重程度也反映在歷史古蹟上。建於1600年代的紅堡（Red Fort）因紅砂岩建材而得名，但今年稍早發表的研究顯示，其20公尺高的城牆正因大氣中的「無定形碳和各種重金屬」形成「黑色結痂」。在紅堡工作4年的64歲員工拉曼（Raman）說：「我30年前第一次來德里看紅堡時，它確實紅得多，像蘋果的顏色。現在那顆蘋果已經腐爛了。」
兒科醫師普拉薩德（Vandana Prasad）在抗議現場指出：「想像這對嬰兒肺部的影響，孩子們被迫在這種環境下上學，而12歲以下兒童甚至不建議戴口罩。我們實際上是在殺死我們的孩子。」33歲的抗議者索菲（Sofie）表示：「我只想再次能夠呼吸，但政府似乎沒有解決問題的政治意願。」
今年稍早上任的印度人民黨（BJP）領導的新德里政府，上個月啟動了一項昂貴的人工降雨實驗，試圖清除有毒空氣。小型飛機在城市上空發射照明彈，向雲層噴灑碘化銀和氯化鈉化合物。然而，負責該計畫的印度理工學院坎普爾分校證實，三次嘗試均「未能成功」，因為空氣中沒有足夠的降水條件，當天濕度僅約15%。
儘管德里歷屆政府自1996年起就提出空污治理計畫，但數十年過去，空氣品質依然危險，尤其在每年這個時節，冷空氣會困住煙火、農田焚燒和交通廢氣產生的煙霧。專家警告，在德里寒冷乾燥的冬季，成功率很低，即使成功也只是暫時性的，無法解決污染的根源問題。印度環境部長試圖將責任推給前任政府，稱「10年的損害不可能在7個月內消除」，並指政府已在高樓安裝防霧霾槍、使用灑水車減少粉塵，並監控進行中的建設工程。
本月稍早，一份代表健康專家盧克·庫蒂尼奧（Luke Coutinho）提交的請願書要求印度最高法院將空污宣布為「國家公共衛生緊急狀態」，並監督新的反污染策略執行。請願書指控政府未能針對工業污染源，且在控制車輛排放方面投入太少。2025年全球空氣狀況報告估計，2023年印度占全球空污相關死亡人數近30%。
