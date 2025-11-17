全球城市財富榜曝光！台北登上第25名 東京再度稱霸

日本東京以2.55兆美元GDP再度榮登全球最富有城市之冠。（示意圖／翻攝自Pexels）





商業雜誌《CEOWORLD》近日公布2025年最新全球城市財富排名，日本東京以2.55兆美元GDP再度榮登全球最富有城市之冠，超越美國紐約大都會區；台北則位居第25名。

根據《CEOWORLD》報導，都市財富早已不僅僅是人口規模或基礎建設的衡量標準，更反映了創新密度、制度韌性與資本流動性。東京位居榜首，展現了卓越運營、先進科技與嚴謹經濟治理的標竿。東京將創新與基礎建設緊密整合，交通系統、金融網絡與工業供應鏈運作精準無比；從機器人到半導體製造，東京兼具傳統與進步的平衡，加上對工藝與持續改進的文化承諾，使其即便面臨人口結構挑戰，也能維持穩健的經濟活力。

廣告 廣告

排名第二與第三的分別為美國紐約與加州洛杉磯。紐約除了金融之外，也在科技、生物科技與數位媒體等領域多元發展，確保成長軌跡充滿活力與前瞻性。即便面臨市場波動與高營運成本，紐約對全球人才與投資者的吸引力依然穩固。洛杉磯則以好萊塢為核心，發展融合數位媒體、遊戲與虛擬製作的創意經濟，同時科技與綠能產業快速擴張，吸引風險資本與年輕創新者。

亞洲城市在排名中也表現亮眼，南韓首爾以第五名躍升，彰顯其在科技、電子與數位創新領域的實力；中國上海則位居第十名，快速現代化與政府支持的基礎建設投資，顯示中國挑戰傳統西方經濟中心的長期企圖。新加坡、香港與北京也名列前二十，進一步強化亞洲在貿易、科技與資本市場的影響力。

而台灣台北則以8.67億美元GDP躍升至全球第25名，但其他五個直轄市則未進入前百名。其中，台中以4.36億美元排第116名，高雄4.33億美元排第117名，桃園3.35億美元排第152名，台南2.89億美元位列第174名。

更多東森新聞報導

GDP上看6％但內需仍冷？大巨蛋火腿名店熄燈

高市首場施政演說 擬提前增國防支出到GDP2%

台灣要能自保！美國防籲台軍費需增至GDP10%

