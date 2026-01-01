全球壓軸跨年秀！時報廣場「水晶球.煙花彩帶」迎2026+建國250週年
全球壓軸跨年秀登場！台灣時間1月1日下午13點輪到美國紐約迎接新年，時報廣場在倒數聲中降下水晶球，接著在午夜鐘聲敲響之際再次升起，還有發射煙火及彩紙，熱鬧迎接2026以及美國建國250週年。
時報廣場一直是全球跨年的焦點，自1904年開始，時報廣場就在屋頂舉辦慶祝活動迎接新年。而首次降水晶球儀式於1907年舉行，如今這項傳統已成為迎接新年的全球象徵。
今年的水晶球是歷來最大，直徑達3.81公尺，重量超過5600公斤，且表面鑲嵌5280顆水晶。今年的倒數慶祝，是由紐約市長按下按鈕，讓標誌著新年倒數的水晶球緩緩降落，並帶領大眾進行最後的60秒新年倒數。
到了00:00鐘聲敲響之際，「2026」就在時報廣場上空閃耀，水晶球緩緩升起，並以紅、白、藍三色燈光閃耀，揭開美國建國250週年慶祝活動序幕。此外還伴隨著傾瀉而下的彩帶與絢麗煙火，迎接新年，祈願在新的一年裡和平、友愛、健康，並擁有更美好的未來。
時報廣場水晶球、煙花、彩帶迎接2026年與建國250週年。圖／AP Direct
其他人也在看
忘恩負義！好心聘用當學徒 嫌犯持美工刀砍老闆全家｜#鏡新聞
真的是恩將仇報，高雄一名45歲陳姓男子，今年5月才因毒品、竊盜案剛服刑出獄，他拜託一間鐵工廠老闆收他當學徒，老闆原本不想用他，後來因為同情他聘用他，一天還有1800的薪資 沒想到這名男子才上班6天，竟偷打一副工廠的鑰匙，持美工刀闖入要錢，還砍傷老闆的脖子、鎖骨上方，老闆的手掌為了奪刀也留下傷痕，還好老闆娘奮勇奪刀，才沒釀成更大傷害。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 1
東森陪你跨年／普信閣敲鐘迎2026 首爾元旦氣溫最低達-12度
東森陪你跨年／普信閣敲鐘迎2026 首爾元旦氣溫最低達-12度EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
記憶體短缺 鴻準：不影響訂單
鴻準（2354）2025年12月31日召開法說會，由於目前仍以遊戲機組裝為營收大宗，法人關注記憶體短缺是否衝擊遊戲機訂單，鴻準表示，遊戲機產品的記憶體由客戶負責，目前訂單沒有變化，而散熱模組是鴻準積極發展的方向，客戶需求若穩定提升，也可配合擴產。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 2
用「意念」就能操控電腦？2026年馬斯克豪喊Neuralink將高量產腦機裝置
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片新創公司Neuralink傳出最新進展。馬斯克於上月31日在社群平台X發文表示，Neuralink計畫在2026年啟動「大規模量產」腦機介面（BCI）裝置，並同步推動腦部植入手術全面改採自動化流程。馬斯克還指出，裝置線材將穿過硬腦膜，無需切除該組織，強調這項技術突破的意義重大。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
中信兄弟釋出名單出爐！經典賽國手吳哲源也入列
中信兄弟於2025年賽季以年度第一名之姿挺進中華職棒36年總冠軍賽，雖最終未能奪冠，但球隊持續追求進步、精益求精的核心精神始終不變。展望未來，兄弟球團於休賽季期間，針對選手發展與教練團任務進行適度調整，期盼在2026年賽季捲土重來，重返榮耀。太報 ・ 20 小時前 ・ 1
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
紐約時報廣場跨年水晶球歷來最大 寒冬飛雪迎2026
（中央社紐約31日綜合外電報導）美國紐約著名地標「時報廣場」（Times Square）將以歷來最大水晶球迎接2026年的到來，但跨年夜天氣惡劣，預計氣溫將降至攝氏0度左右並伴隨飄雪，恐創下近年最冷紀錄。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
莊家班跨年夜10分店遭加料恐嚇 警速逮3怪男移送地檢署
【緯來新聞網】新北市與台北市警方於12月31日傍晚接獲通報，連鎖麻油雞業者「莊家班」旗下10間分店湯緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
陳佩琪自曝負債數千萬 2025最後一天再為柯文哲喊冤
即時中心／廖予瑄報導今（31）日是2025年最後一天，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪稍早也在臉書分享一年多以來，看見丈夫因涉入京華城弊案遭偵辦的心情，她指控檢方「莫名其妙」對柯冠上圖利、貪汙等罪名，並為丈夫喊冤，「家裡的錢都是我在管的，請問貪汙的錢在哪裡？ 他貪到哪裡去了？」最後她也向執政黨民進黨喊話，「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權。」民視 ・ 19 小時前 ・ 102
再批賴清德新年演說！國台辦：台獨必然敗亡
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（1）日發表新年談話，以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全民面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行。對此，中國國台辦也火速回應，再批...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 3
精子竟會「自私演化」？！高齡父親遺傳風險是細胞的「天擇」
英國衛爾康桑格研究院(Wellcome Sanger Institute)發表於《自然》(Nature)期刊的最新研究顛覆過往認知，發現精子內部存在「自私」演化機制，攜帶致病變異的精子反而在睪丸內取得生存優勢，隨著男性年齡增長，這些變異精子遺傳給下一代的機率也隨之提高。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
遭爆圍台軍演仍偕海巡官員爽嗑美食 管碧玲7點理由強調照常舉辦
有媒體爆料，解放軍圍台軍演後不久，正值兩岸關係、台海安全受到高度關注之際，海委會主委管碧玲及眾多海巡官員於12月31日在高雄辦餐會大吃美食，讓基層官兵大嘆「前方吃緊、後方緊吃」。對此，管碧玲今（1月1日）發文提出「未斷然取消惜別餐會」的7點理由，強調「有任何批評，都虛心接受。」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
元旦領錢啦！文化幣、生育補助、TPASS乘車回饋、租金補貼、國旅生日住宿金領取資格一次看
元旦領錢囉！2026年即將到來，在新的一年裡，政府在生育、交通、租屋、旅遊部分都有提供相應的補助或回饋，符合條件者就有機會省下荷包。究竟補助及回饋內容是什麼？Yahoo新聞編輯室帶您一次看懂！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前 ・ 45
大S一起跨年！范曉萱望天獻吻 把「姐妹情物」帶到台東
【緯來新聞網】范曉萱攜手「100樂團」睽違16年推出新專輯，在2025年的最後一天，12月31日一同緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 55
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 2
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
鳳梨彩球遭扯下亂扔 水果店"祭懸賞"抓凶手
社會中心／洪巧璇、蔡承翰 新北報導許多店家開幕營業時，都會掛上２顆紅色鳳梨形狀的裝飾品，象徵好運旺旺來，祈求生意興隆，不過在新北市三重地區，就有一間新開幕的水果店，鳳梨彩球被人無故扯下、隨意扔棄，店家氣得把監視器畫面PO上網，祭出紅包懸賞，要找出破壞的民眾。人行道上，兩名男子有說有笑的經過店門口前，走著走著，右邊的黑衣男子突然伸手，把頭頂上的紅色彩球扯下來，連看都不看，就直接往旁邊隨手一扔，當成垃圾在丟，但這可是店家用來慶祝店面開幕的裝飾品，意義非凡。民視記者洪巧璇：「這間水果店才剛開幕兩個月，原本在招牌上面掛了兩顆鳳梨彩球，沒想到卻被民眾扯了下來，現在只剩一顆，孤零零的掛在招牌上面。」新北市三重的這間水果店今年10月才開幕，掛鳳梨是取台語諧音旺來，希望好運旺旺來，結果無緣無故被扯掉，民俗專家就認為，這對店家來說是大忌。手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）遭毀損店家：「就是覺得很莫名其妙，我一開始以為是風吹的，是人為的我就很生氣，無聊吧就去扯它，沒有一定要追究啦，我是希望他可以本人來道個歉。」民眾雖然只弄壞一個，但傳統民俗喜歡雙數，寓意好事成雙，民眾恐怕得要賠給店家兩個，或是雙數才有誠意。民俗專家廖大乙：「鳳梨把它抓下來就是代表這是壞彩頭，多帶幾顆兩顆四顆掛回去，讓他（店家）可以好彩頭啦。」律師周雅文：「扯下之後該裝飾品，已經無法再使用的話，恐怕會構成毀損罪如果不構成毀損，但是如果有髒污需要清潔的話，也可以透過民事訴訟來求償清潔費用。」手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）民眾路過，無聊扯下鳳梨彩球，雖然無傷大雅，但被這麼一扯，對店家來說恐怕是好彩頭變成觸霉頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭 更多民視新聞報導屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人「葳老闆」周品均現身北院！遭前夫控加重毀謗 周：只想以自身經驗鼓勵他人中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
勞保局發錢了！ 一早入帳6筆 最高可領近10萬元
2025年即將畫下句點，勞動部勞工保險局也在年終最後一天送上「現金紅包」。根據勞保局行事曆，今（31）日一早同步撥付6項給付，涵蓋勞工與國民年金多項補助與年金，只要符合資格，款項將直接入帳，讓不少民眾在年底前「有感進帳」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 2