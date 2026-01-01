全球壓軸跨年秀！時報廣場「水晶球.煙花彩帶」迎2026+建國250週年

全球壓軸跨年秀登場！台灣時間1月1日下午13點輪到美國紐約迎接新年，時報廣場在倒數聲中降下水晶球，接著在午夜鐘聲敲響之際再次升起，還有發射煙火及彩紙，熱鬧迎接2026以及美國建國250週年。

時報廣場一直是全球跨年的焦點，自1904年開始，時報廣場就在屋頂舉辦慶祝活動迎接新年。而首次降水晶球儀式於1907年舉行，如今這項傳統已成為迎接新年的全球象徵。

今年的水晶球是歷來最大，直徑達3.81公尺，重量超過5600公斤，且表面鑲嵌5280顆水晶。今年的倒數慶祝，是由紐約市長按下按鈕，讓標誌著新年倒數的水晶球緩緩降落，並帶領大眾進行最後的60秒新年倒數。

到了00:00鐘聲敲響之際，「2026」就在時報廣場上空閃耀，水晶球緩緩升起，並以紅、白、藍三色燈光閃耀，揭開美國建國250週年慶祝活動序幕。此外還伴隨著傾瀉而下的彩帶與絢麗煙火，迎接新年，祈願在新的一年裡和平、友愛、健康，並擁有更美好的未來。

時報廣場水晶球、煙花、彩帶迎接2026年與建國250週年。圖／AP Direct