全球外媒關注北捷攻擊！路透形容「罕見」 衛報追煙霧彈來源

台北市發生隨機攻擊事件，也引發全球外媒關注。包括日媒、韓媒、港媒還有新加坡媒體，大篇幅報導之外；像是外媒路透社，則以罕見的暴力犯罪來形容，英國《衛報》更是聚焦煙霧彈來源，還實際查詢販賣的網路商店；另外這起消息，也在全球的網路論壇上掀起熱議，同時在各國搜尋引擎，衝上熱搜。

台北發生隨機攻擊事件，引發外媒關注報導。（圖／達志影像路透社）

台北市在週五晚間發生一起嚴重的隨機攻擊事件，引發全球媒體廣泛關注。一名27歲通緝犯先在台北車站投擲4枚煙霧彈，隨後在捷運中山站持刀攻擊路人，最終在被警方包圍後從誠品墜樓身亡，造成至少4死9傷的悲劇。國際媒體包括路透社、英國《衛報》、亞洲新聞台、日本與韓國媒體紛紛報導此事，此事件也登上日本谷歌熱搜和中國微博熱搜榜，顯示這起罕見暴力事件引發全球關注。

目擊民眾表示，他們一開始以為是恐怖分子來犯案，甚至誤以為是外國人，沒想到嫌犯是台灣人。路透社在平面報導中描述，暴力犯罪在台灣是非常罕見的現象。英國《衛報》則特別關注嫌犯使用的煙霧彈，指出這些是仿美軍裝備，並提到台灣網路商店曾有販售，但在襲擊事件發生後，該網站已經顯示無貨。

新加坡的亞洲新聞台在節目中插播這則快訊，引用了TVBS的新聞畫面報導這起事件。亞洲新聞台主播強調，台北捷運發生攻擊事件導致數人受傷。多家韓國媒體也對此事進行了報導。日本媒體如NHK、《朝日新聞》和《讀賣新聞》則引用日台交流協會台北辦事處的說法，表示目前沒有日本公民在此事件中受到波及。

在網路世界，這起事件同樣引起廣泛迴響。日本谷歌熱搜數據顯示，過去12小時內，關鍵字「台北」的搜尋度飆高了10倍。在網路論壇Reddit上，許多網友表達了對這起悲劇的難過和同情。這則消息也一度衝上中國大陸微博熱搜榜，引來許多網友留言，希望一切平安。

香港TVB也詳細報導了這起事件，TVB主播說明了整個事件的經過：台灣一名27歲通緝犯在台北車站投擲4枚煙霧彈，隨後到捷運中山站持刀襲擊路人，之後被警方包圍，從誠品墜樓後身亡，事件造成至少4死9傷。此外，中國大陸的人民日報、央視和新華社也以文字訊息持續滾動更新這起事件的最新情況，顯示這起隨機傷人事件受到中國大陸與全球各國媒體的高度關注。

