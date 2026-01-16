全球大學論文排名哈佛讓出首位 中國大學地位迅速攀升、台大排名第98

最新公布的全球大學論文發表排行，往昔長期雄踞榜首的哈佛大學已退居第3，中國大學則在排行榜之中大幅攻城掠地；圖為哈佛大學校門。（資料照片／美聯社）



美國總統川普重返白宮執政之後，隨即開始削減對學術機構科學研究的經費補助，使外界認為此舉恐加速美國大學院校競爭力的衰退，最新基於論文發表數量的評比則顯示，過往經常雄踞全球首位的哈佛大學已退居全球第3，由浙江大學掄元，且全球前10名之中，有8所中國大專院校，凸顯出近年中國在學術領域的競爭力大幅提升，台灣唯一進入百名內的台灣大學，則排名第98。

紐約時報（The New York Times）指出，過往全球最具學術出版生產力的研究型大學，非哈佛大學（Havard University）莫屬，且該校也長期盤踞荷蘭萊頓大學（Leiden University）基於文獻出版數量，所發布的「萊頓排名」（CWTS Leiden Ranking）榜首，不過哈佛排名自從在2019年至2022年讓出首位、屈居第2之後，於2020年至2023年的評比再度滑落至第3名，顯示其學術領導地位正在日漸消退的趨勢。

中國學術機構迅速竄起 美國大學進步程度受到經費桎梏

報導表示，迅速占領排行榜前列的學術機構，並非其他美國大學，而是中國大專院校，且在同時注重研究品質與數量的排名之中穩定攀升；由於川普政府不斷削減對於美國大學研究的挹注，雖然並非美國學術地位下滑的始作俑者，但外界咸認刪減補助無疑加速了美國學術界的衰退。

英國學術評比機構「泰晤士高等教育」（The Times Higher Education）全球事務長巴提（Phil Baty），對此表示「一場巨大的轉變正在來臨，全球高等教育以及研究的主導地位出現了新的秩序」。他認為美國學術地位滑落的情形可能持續，但強調這並不代表美國學術機構變差了，而是在全球劇烈的競爭下，出現了進步更快的挑戰者。

全球百大之中有44所中國大學 台灣大學排名第98位

報導指出在2000年代初期，「萊頓排名」之中，在哈佛大學領銜之下，美國共有7所大學列名全球前10，當時唯一進入全球前25名的中國學術機構，僅有浙江大學一所；如今浙江大學已連續2度蟬聯榜首，且中國有8所大學進入全球排名前10，全球前百大之中更有44所中國大學，台灣唯一進入百名之內的則是台灣大學的第98名。

麻省理工學院（MIT）前任校長萊夫（Rafael Reif）去年曾經表示，「來自中國的論文數量與品質都非常出色」，且「遠遠超過我們在美國所獲得的成就」。實際負責進行「萊頓排名」評比的萊頓大學科技研究中心，主任奈塞爾（Mark Meijssel）則表示，中國正在努力堆砌科學研究能量，且研究人員也愈發重視英文期刊的發表，報導指出近年來，北京當局大力挹注學術研究能量，反觀美國則是不斷刪減相關補助，隨著時間發展，對國際高階人才的吸引力也恐將出現轉變。

