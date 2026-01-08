全球大廠秀人形機器人、巧手實力 CES成主戰場

（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯7日專電）今年美國消費性電子展，人形機器人成為科技大廠競逐戰場。波士頓動力的Atlas人形機器人，LG推出AI家庭助理CLOiD，韓國機器人新創的靈巧手，還有與蘇姿丰同台的義大利公司Generative Bionics人形機器人GENE.01，在展場掀起高度關注。

美國消費性電子展（CES）6日登場，輝達（NVIDIA） 執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰主題演講都秀出以自家平台打造的人形機器人，凸顯人形機器人已成為下一波科技創新的重要浪潮。相較於往年，今年展場的人形機器人更有看頭。

● 波士頓動力全新Atlas人形機器人

美國公司波士頓動力（Boston Dynamics）為機器人技術革命先驅，早在20年前便奠定產業基礎。公司於2020年12月被韓國現代汽車集團（Hyundai）收購。

波士頓動力在今年CES上發表全新版人形機器人Atlas。新一代Atlas行動力更佳，可舉起最多50公斤的重量，操作溫度範圍介於攝氏零下20至40度。

現代汽車計畫將這款人形機器人自2028年起導入自家汽車工廠。

● LG智慧家庭機器人CLOiD

韓國LG電子在拉斯維加斯展示剛發表的智慧家庭機器人CLOiD。這款機器人靠輪子在地面前進，且能連結各種智慧家電，包括冰箱、洗衣機，協助完成家務。

CLOiD能撿起鑰匙、從烤箱中取出餐盤，甚至摺疊衣物，展現實際居家應用的能力。

儘管LG在智慧型手機市場不敵競爭對手三星（Samsung），但近年在飯店與服務型機器人領域持續累積實力，CLOiD被視為技術整合的最新成果。

●WIRobotics機器人ALLEX

韓國新創公司WIRobotics今年展示機器人ALLEX的動作能力水準。

ALLEX具備動作辨識與精細運動控制能力，可在使用者移動手部時即時回應，完成握手、擊掌等互動動作。現場顯示機器人反應未見明顯延遲。

這款機器人採用輝達的Jetson運算平台，支撐即時反應需求。

ALLEX的手部設計能偵測微小壓力，靈敏度不亞於人手，同時握力表現可達30公斤。

除上述在展場受到高度關注的機器人外，超微（AMD）執行長蘇姿丰今年在主題演講上與義大利公司Generative Bionics的人形機器人GENE.01同台亮相，也讓這款概念性人形機器人掀起話題。(編輯：韋樞) 1150108