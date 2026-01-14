【全球大搜奇】亞馬遜氣候「時光機」 模擬未來環境

記者廖子杰／綜合報導

科學家在巴西亞馬遜雨林深處，打造出一座氣候「時光機」，透過將二氧化碳注入雨林樹冠層，模擬未來大氣條件和環境，進而評估這個生物群系的適應能力，盼有助應對日益加劇的全球氣候變遷危機。

綜合外媒報導，由巴西亞馬遜國家研究所（INPA）主導的研究團隊，在巴西聯邦政府和英國支持下，於該國亞馬遜雨林城市瑪瑙斯郊區，展開「亞馬遜開放式空氣二氧化碳增量法」（AmazonFACE）計畫，旨在探究二氧化碳濃度升高對雨林巨木與周遭植物生命的影響。

團隊首先在實驗區域建造6座聳立於叢林樹冠之上的環狀鋼塔，每座環皆圍繞著50到70棵成年樹木，經過基準測試後，對其中3座環狀設施內的樹木噴灑二氧化碳，濃度模擬未來數十年的氣候預測，其餘則做為對照樣本。實驗期間，感測器每10分鐘記錄一次森林對變動條件的反應，幫助團隊了解樹葉如何吸收二氧化碳，以及在降雨、風暴和陽光時的應對情況。

INPA成員奎沙達表示，保護像亞馬遜這樣的熱帶雨林，對於抑制氣候變遷影響至關重要，因此團隊正試圖創造未來的大氣環境，致力幫助雨林適應暖化的地球與極端氣候帶來的不確定性，協助人類有效應對全球暖化和氣候變遷危機。

科學家在亞馬遜森林打造氣候「時光機」，模擬未來氣候環境，實驗成果有望協助人類應對氣候變遷問題。（達志影像／美聯社資料照片）