【全球大搜奇】人道救援新希望 切紙降落傘實現精準空投

記者潘紀加／綜合報導

蒙特婁工程學院機械工程系研究團隊，成功將日本切紙藝術（kirigami）應用於降落傘設計，開創全新空投技術，可望提升人道救援物資空投效能，未來也計畫拓展應用範圍，例如偏遠地區包裹投遞等。

這項研究10月發表於《自然》（Nature）期刊，靈感來自教授戈瑟林在一場會議上，看到研究者展示塑膠片經「閉環」（closed loop）切紙圖樣剪裁後的形變效果，於是他開始探討這種技術應用於降落傘的可行性，並透過數值模擬、風洞測試、實驗室投放，及戶外無人機測試等多種方式獲得驗證，最終成功開發出新型切紙降落傘。其在自由落體時會形成倒掛鐘型，獨特的切縫結構讓氣流從無數小孔穿過，產生穩定氣流模式，可避免大型渦流干擾。

與傳統半球形降落傘相比，這款降落傘能在任何釋放角度下迅速穩定降落，大幅提升降落精準度。另外，其結構採用單一連接線設計，展開過程較為流暢，且可避免傳統多線糾結問題。第三，製造過程僅需塑膠片和雷射切割設備，無需縫製工序，具備低成本優勢。

在應用前景方面，切紙降落傘最具潛力的應用為人道救援物資空投，能精準投放飲用水、糧食和藥物，可望大幅提升救援效率，以及改善傳統空投方式需依靠袋子爆破吸收衝擊，或是使用成本高昂且精準度不佳的標準降落傘。而團隊也持續探索新的切割圖案，開發更多功能，如螺旋降落、滑翔再降落，甚至根據載重自動分流貨物等，藉此增加應用範疇。

切紙降落傘具備優異降落精準度與低成本特性，可望提升人道空投效能。圖為加薩走廊空投救援物資。（達志影像／美聯社資料照片）