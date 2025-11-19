【全球大搜奇】人類超抽地下水 恐掀水資源爭奪戰

記者賴韋廷／綜合報導

由於人類過度抽取地下水，過去20年來，世界上廣大地區的淡水資源正快速枯竭，乾涸區面積快速擴張，科學家因此警告，若不盡快採取行動，恐將有「嚴峻後果」。

2大「超級乾涸」區域持續擴張

《科學前緣》（Science Advances）期刊研究報告指出，研究人員根據衛星影像，觀察到2個規模龐大，且持續擴張的「超級乾涸」（mega-drying）區域：一個從美國西部延伸至墨西哥、中美洲；另一個則涵蓋歐洲、大部分中東至亞洲。

研究人員指出，造成水資源乾涸的2大主因為全球暖化導致蒸發加速，以及人類對地下水的過度開採。其中，地下水耗損占陸地淡水流失的68%，而這些地下水多數經歷數千年才形成，一旦消耗殆盡幾乎難以恢復。

目前全球約75%人口生活在水資源短缺的地區，未來人類可能因爭奪淡水來源引發激烈衝突。共同作者法米列蒂（Jay Famiglietti）直言，大多數國家領導人尚未充分認知或準備面對危機。他強調：「地下水將成為乾涸地區最重要的自然資源，必須審慎保護。」呼籲透過加強管理與國際合作，以保護淡水資源，確保能留給未來世代。

世界廣大地區的淡水資源正快速枯竭。圖為葉門一處乾旱農地。（達志影像／路透社資料照片）

過度抽取地下水，恐導致未來水資源更加不足，引發危機。（達志影像／路透社資料照片）