【全球大搜奇】以發現最古老墓地 一窺人類葬儀起源
記者賴韋廷／綜合報導
耶路撒冷希伯來大學考古學教授扎德納率領研究團隊，在以色列中部「廷什梅特洞穴」（Tinshemet Cave）發現距今約10萬年前、人類最早的墓葬遺址之一，這項驚人發現或許有助了解人類葬禮儀式的起源，與相關文化形成。
出土陪葬品 反映來世概念
2016年起，以色列研究人員在該遺址陸續出土5具、距今約11萬年至10萬年前，以胎兒蜷縮姿勢精心排列的人類遺骸。而且，遺骸旁還發現玄武岩卵石、動物遺骸及赭石碎片等，其中部分出土物顯然非日常生活用品，甚至源自數百公里外，考古學家因此推斷，可能是在葬禮儀式中使用的物品，或者是陪葬品。
團隊成員之一的特拉維夫大學人類學家赫什科維茨（Israel Hershkovitz）表示，該遺址有著重要意義，因為墓地出土顯示「人類已帶有領土意識，有著劃清界線的目的」，也進一步反映早期人類對神靈與來世的概念。
由於過去以色列是歐洲尼安德塔人（Neanderthals）與非洲智人（Homo sapiens）互動地區，彼此之間還可能出現基因交流。因此目前仍不清楚該洞穴出土的5具遺骸屬於尼安德塔人、智人，亦或是二者的混血。
該遺址自2016年開始田野工作，至今仍未完成挖掘。扎德納表示，目前出土成果已讓學界大開眼界，看出當時人類具有求生以外的複雜行為模式。未來隨該遺址更多考古成果出土，相信能讓世人對古代人類文化有更多新發現。
以色列中部「廷什梅特洞穴」發現了人類早期的墓葬遺址。研究人員以工具小心挖掘遺骸。（達志影像／美聯社資料照片）
「廷什梅特洞穴」遺址的發掘工作尚未完成，且仍需花費多年，也期待有更多發現。（達志影像／美聯社資料照片）
