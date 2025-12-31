【全球大搜奇】劍橋年度代表字：「擬社交互動」（Parasocia）

記者賴韋廷／綜合報導

英國《劍橋辭典》公布2025年度代表字為「擬社交互動」（Parasocial），該詞被用於表達一種與素未謀面的偶像、名人網紅、虛構角色，甚至人工智慧（AI）聊天機器人產生的單向情感連結。

寄情偶像、網紅、虛構角色

「英國廣播公司」（BBC）報導，《劍橋辭典》「詞彙學習計畫」經理麥金塔許表示，「擬社交互動」近期開始在社群軟體上被用來描述「與非普通人之間的情感關係」，形容人們雖不曾與這些對象實際接觸，卻視他們為親密朋友或家人的現象。報導指出，隨著人們對明星或名人的關注，以及頻繁使用大型語言模型（LLM）等，使這類特殊的情感關係愈來愈常見，成為2025年度代表單字。

「擬社交互動」一詞最初為學術名詞，由芝加哥大學社會學家霍頓（Donald Horton）及沃爾（Richard Wohl）在1956年提出，他們觀察到電視觀眾與螢幕上的人物之間存在著「準社交」關係，且這種關係與現實世界中和家人及朋友形成的關係，相當類似。

麥金塔許強調：「我們只會收錄我們認為具持久性的詞彙。」而新收錄的單字還包括用於表示「很酷」、「很糟糕」或無意義的「skibidi」；形容一個人過度樂觀、活在自己的幻想世界中的「delulu」；以及將「傳統妻子」（traditional wife）組合而成的「tradwife」。《劍橋辭典》在2025年共新增了6212個新詞、片語與新定義。

「擬社交互動」包含雖不曾與對象實際接觸，但人們對其寄託親密情感。圖為南韓團體防彈少年團快閃店內的粉絲。（達志影像／路透社資料照片）