【全球大搜奇】史上最古老彗星3I/ATLAS 穿越太陽系

記者潘紀加／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）在智利的望遠鏡，7月1日觀測到迄今第3個「星際天體」（Interstellar object）「3I/ATLAS」，其核直徑最大約達5公里、運行軌跡和速度特殊，還含有水和二氧化碳，很可能是目前人類觀測到最古老的彗星。

「星際天體」指來自太陽系以外，在星際空間中不受恆星引力束縛的天體，包括小行星、彗星、星際行星等，但不包括恆星。而「3I/ATLAS」最早由智利的「小行星陸地撞擊持續報警系統」（ATLAS）望遠鏡捕獲，甚至引發可能為「外星飛船」的討論熱潮。不過，NASA和歐洲太空總署（ESA）天文學家隨後透過哈伯、韋伯等太空望遠鏡、多種探測器，以及各式地面觀測站與儀器，證實其彗髮有大量二氧化碳、彗核中也探測到水冰訊號，並會釋放氣體和塵埃，符合典型彗星特徵。

目前大部分已知慧星誕生於太陽系，但天文學家推測，「3I/ATLAS」很可能來自銀河系「厚盤」，誕生時間估計比太陽系還要早30億年，被認為是人類迄今觀測到最古老的彗星。而「3I/ATLAS」已在10月底抵達最接近太陽處，估計12月19日將最接近地球，全世界的光學、紅外線與無線電望遠鏡都已排定觀測時段，希望更了解這顆太陽系「外來客」。

此前，天文學家只發現過2個星際天體，分別於2017與2019年發現「1I/ʻOumuamua」 和「2I/Borisov」，前者為雪茄狀的乾燥岩石天體，後者則是帶有明亮的彗髮和長尾巴、並富含碳的星際慧星，而「3I/ATLAS」最大不同在於運行軌跡及組成成分，尤其是水的存在，使其部分特性和太陽系彗星，甚至是行星更為接近，可望為其他恆星系統的慧星研究提供突破性進展。