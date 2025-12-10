【全球大搜奇】地球「變暗」加速暖化

文：記者潘紀加

美國國家航空暨太空總署（NASA）最新研究指出，自2001年以來，地球因極地冰層融化等因素而逐漸「變暗」，導致反射太陽光能力下降、吸收太陽能量增加，恐加速全球暖化與極端氣候現象。

反射太陽光能力下降

NASA的朗里研究中心（Langley Research Center）分析過去24年「雲與地球輻射能系統」（CERES）衛星觀測資料，指出地球每10年吸收輻射能量增加0.83瓦特每平方公尺（W/m2），儘管部分吸收能量被空氣與海洋流動抵消，但每10年仍有0.21瓦特每平方公尺淨增加，其中又以北半球更明顯。

影響地球反射太陽光的原因有3項：第一，極地冰雪融化導致冰層縮減，能反射陽光的白色表面被海水與土地取代，吸熱效應上升。第二，由於歐洲、中國大陸和美國空氣污染減緩，空氣中懸浮微粒減少，使雲層形成減少，降低反射輻射。最後則是南半球的短期干擾，例如澳洲叢林大火、2022年東加海底火山爆發等，一度增加氣膠（Aerosol）濃度，雖短期增加反射，但長期效果有限。

北半球平衡機制失靈

科學家警告，地球反射太陽光變化顯示，雲層和海洋流動等平衡機制不再有效，特別是北半球，長期儲存巨量能量，恐進而引發新一波全球暖化。未來歐洲、北美等高緯度地區，可能出現更劇烈的極端氣候，甚至成為常態，因此敦促國際社會減少人為氣候衝擊，共同維護全球系統自我平衡能力。

地球反射太陽光能力正在下降，北半球將變得更暗與更熱。圖為美國「國家海洋暨大氣總署」（NOAA）3月公布地球影像。（達志影像／美聯社資料照片）

極地冰雪融化為地球反射太陽光減少，與吸收熱量增加的原因之一。圖為加拿大北極群島的富蘭克林海峽。（達志影像／美聯社資料照片）