【全球大搜奇】「大埃及博物館」迎賓 呈獻人類古文明

記者廖子杰／綜合報導

全球最大單一文明博物館「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum）歷經20年建造和多次延宕，終於在2025年11月1日正式開幕，未來將持續吸引全世界成千上萬的遊客，共同體驗「埃及熱」，並一睹臺裔建築師彭士佛設計的新地標。

5000多件圖坦卡門陪葬珍寶 完整呈現

距離舉世聞名吉薩金字塔區僅約2公里的大埃及博物館，被譽為「21 世紀最重要考古博物館」，占地總面積達50萬平方公尺，斥資12億美元（約新臺幣370億元），歷時20年建造而成。館藏超過10萬件文物，時間從史前時代延續至羅馬時代，主題涵蓋王權、社會、信仰與藝術。

其中最受矚目焦點無疑是約5000多件圖坦卡門陪葬珍寶，將於「圖坦卡門展廳」首度完整展出，是歷史上規模最完整的法老陪葬系列文物。

大埃及博物館2019年完工，原規劃2020年開幕，但因新冠肺炎疫情爆發而無限期延遲，後續規劃在2025年7月舉行開幕儀式，又因以哈衝突導致區域緊張局勢升高，再度延遲至11月1日才終於正式開幕。當日包含德國總統史坦麥爾、荷蘭總理史霍夫、匈牙利總理奧班、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、剛果民主共和國總統齊塞克迪，以及阿曼、巴林王儲等皆出席共襄盛舉。

埃及總統塞西在開幕式上表示，大埃及博物館開幕為埃及的現在和未來，譜寫出新的篇章；總理馬德布利則說，這座博物館是埃及「獻給全世界的禮物」。

臺裔設計師彭士佛傑作 輝映金字塔群

大埃及博物館原始設計出自臺裔設計師彭士佛之手，他是埃及2002年舉辦的大埃及博物館設計競圖大賽首獎得主，獲獎關鍵為將宏偉的金字塔群納入設計結構中，使現代建築與古老文明合而為一。

歷經20年等待，大埃及博物館正式舉行開幕式，各國政要齊聚慶賀。（達志影像／美聯社資料照片）

占地廣闊的大埃及博物館收藏豐碩古代文物，吸引全球觀光客蒞臨一睹風采。（達志影像／美聯社資料照片）