【全球大搜奇】嬰兒及早接觸花生 可降低過敏

根據今年10月刊載於《小兒科》的研究，發現自從2015年美國修改過敏指引，建議嬰兒最早4個月就開始接觸花生後，美國民眾的花生過敏比例大幅下降，驗證這項10年前的革新，迄今帶來巨大成效。然而，目前這項指引並未完全被遵循，因此希望藉此進一步改變醫界與家長的認知。

4個月大就可吃 新研究顛覆認知

2015年發布新指引、打破以往醫療作法，建議嬰兒最早在4個月大時就接觸花生，而非傳統醫學建議的3歲以後。研究團隊接著分析美國數十家小兒科診所資料，追蹤2015年指引發布前後，嬰兒食物過敏的數據變化。結果發現，0至3歲兒童的花生過敏率下降超過27%；而在2017年指引擴大後，降幅更超過40%。

事實上2017年擴大指引公布後，美國仍只有約29%小兒科醫師和65%過敏專科醫師遵循。但在這項新研究發布後，美國食物過敏患者倡議團體表示歡迎，研究作者也樂觀表示，結果顯示指引不僅正在被採納，且可能帶來可量化的影響。

2015年指引來自於研究證明，讓嬰兒提早接觸花生製品，能使日後罹患食物過敏的風險降低超過80%，且大約70%人能將這種保護效果延續到青春期。值得一提的是，2021年所更新的最新指引是，建議嬰兒4至6個月時即可開始接觸花生及其他主要食物過敏原，且無需事前篩檢；但若家長有疑問應諮詢醫師。

花生過敏的發作，是因人體免疫系統錯誤地將花生中的蛋白質識別為有害物質，並釋放化學物質，進而引發過敏症狀，包括蕁麻疹與呼吸道症狀，嚴重時可能導致過敏性休克，引發血壓驟降、頭暈、呼吸困難等威脅生命安全的症狀。

