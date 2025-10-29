【全球大搜奇】尖牙萌鯨澳洲出土 乳齒鯨科新物種

記者賴韋廷／綜合報導

根據發表於《林奈學會動物學期刊》（Zoological Journal of the Linnean Society）的研究，古生物學家日前確認了乳齒鯨科（mammalodontidae）下的全新物種「杜氏詹札克鯨」（Janjucetus dullardi），還原其樣貌後發現牠體型嬌小，滿口尖牙且模樣怪異，而這項發現也有助於研究遠古鯨魚的演化軌跡。

本次出土的鯨魚頭骨化石，是澳洲居民杜拉德於2019年在詹札克海灘（Jan Juc Beach）發現。經研究後，該種鯨魚生活於距今2500萬年前，推測身長僅約3公尺，口鼻類似鯊魚，具有鋒利牙齒與強勁的下顎，是現今鬚鯨的早期分支。研究人員形容該物種像是「鯨魚、海豹和『寶可夢』的奇怪混合體」，與現今任何鯨魚的外貌都不相同；並推測，該物種可能在身體兩側具有短小的殘肢，但仍需要更多出土的化石證據才能確認。

廣告 廣告

報導指出，詹札克海灘曾發現不少遠古鯨魚化石，而本次新發現的「杜氏詹札克鯨」是乳齒鯨科下第4個被發現的物種，該科物種生存於約3400萬年至2300萬年前的漸新世時期，正好是鯨魚已知歷史的中期。新物種的發現，將有助於學者研究遠古鯨魚形態的演化、覓食習慣及行為等特徵。

研究人員強調，本次新物種的發現非常不易，過去百萬年間生存過的鯨魚之中，僅有極少數個體有機會形成化石供後人研究。

藝術家還原生活於距今2500萬年前的「杜氏詹札克鯨」樣貌。（取自澳洲維多利亞博物館網站）

本次出土的「杜氏詹札克鯨」頭骨化石，是當地居民於2019年在澳洲詹札克海灘上發現。（取自澳洲維多利亞博物館網站）