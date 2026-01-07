【全球大搜奇】巴黎龐畢度中心整修 12萬件館藏世紀搬遷

記者潘紀加／綜合報導

巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）2025年9月進入為期5年的大規模整修工程，計畫斥資4.6億歐元（約新臺幣165.7億元），預計2030年重新開幕。在此期間，12萬件館藏將暫時遷移他處，部分將運到法國以外地區進行巡迴展覽。

龐畢度中心1977年啟用，全名是喬治．龐畢度國家藝術和文化中心，靠近巴黎大堂、瑪黑區和巴黎甚具代表性的時尚街區蒙特吉爾街，以法國前總統龐畢度命名，被視為全球現代藝術的聖地，每年吸引數百萬遊客慕名而來。建築充滿藝術的特別設計包含外露的管線、多彩外部結構、開放式自動手扶梯等，使場館外牆和前方空間經常成為藝術展演的重要場域。

館方2025年3月先關閉常設展區，並陸續撤下館藏，分別送至巴黎大皇宮、羅浮宮、奧塞美術館、橘園美術館等處保存；特展區則持續展出至2025年9月22日，接著便在民眾依依不捨情緒中，正式關閉5年。翻修工程則於2026年初展開，預計2030年以嶄新面貌隆重回歸。

龐畢度中心指出，翻修重點包含清除建築物裡所有的石棉建材、處理主要結構的腐蝕問題、加強防水工程、重新設計室內空間、改善無障礙設施和安全性，以及重新規劃館藏陳列等，以提升訪客體驗；但將保留外部結構，待重啟之日，可望使遊客感受到「和1977年開幕時一樣的震撼」。

館方將重新設計室內空間與館藏陳列，並翻新、加強內部結構，盼以嶄新面貌回歸。（達志影像／美聯社資料照片）