【全球大搜奇】機器人主廚 為駐韓美軍供餐

記者潘紀加／綜合報導

駐韓美軍沃克營基地（Camp Walker）去年11月正式啟用「自助」餐廳「Market 19」，展開為期6個月的試營運，評估無人餐廳與自動化供餐的可行性，期望降低廚房人力需求，並提升部隊供餐效率。

3至5分鐘完成取餐 可機動部署

這套名為「艾瑞克」（ERIC）的自動化料理系統，由總部位於德國的「goodBytz」公司開發，其設計參考實體廚房，配備冰箱、冷凍設備、電磁爐與洗碗槽等設備。除食材的前置處理與補充仍需人工協助外，其餘主要烹飪流程則由2條機械手臂負責，包括運送原料、烹調、分裝與將餐點放入取餐櫃等，讓官兵可在3至5分鐘內完成取餐。

整套設備採貨櫃式模組設計，可支援500至600份餐點的備料需求，並可透過卡車運輸機動部署。

依據數位食譜現做 菜單多元

「goodBytz」公司指出，相較僅重新加熱預製食品的設備，該系統是從原始食材開始，依循數位食譜流程進行烹飪，因此並非「單純加熱食品」。自動化流程除能精準控制食材用量與餐點份量、降低廚餘外，也可依據餐點受歡迎程度調整備料規劃，並透過更新數位食譜增加菜單多元性。

值得一提的是，「Market 19」先前配合感恩節推出限定菜單，包含烤火雞、火腿及素食餐點，其中火雞料理深受營地官兵青睞，顯示該系統具備實際營運可行性。

「艾瑞克」自動化料理系統主要由2條機械手臂負責，根據數位食譜運送原料、烹飪等程序。（取自DVIDS網站）

利用自動化料理系統有助降低供餐人力，並提升效率與衛生品質。（取自DVIDS網站）