【全球大搜奇】「毅力號」發現含鐵岩石 火星曾存生命跡證

記者潘紀加／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）9月10日宣布，「毅力號」火星探測器發現內含鐵礦物的罕見岩石；被認為是火星曾經存在潛在生命跡象的最新證據。

樣本散布「豹斑」 疑微生物活動證據

發表於《自然》（Nature）期刊的研究指出，此岩石來自「毅力號」2024年夏天在火星「傑澤羅隕石坑」（Jezero Crater）採集的紅色黏土樣本，上面散布的若干淺色斑點，被團隊稱為「豹斑」（leopard spots）。經分析後發現，其內含磷酸亞鐵、硫化鐵等物質；而這些礦物通常在低溫、有水的環境中才能形成，常見於地球的沉積物、泥炭沼澤和腐爛有機物周圍，且與微生物的代謝活動有高度關聯性。因此科學家研判，該處可能曾經存在液態水，以及微生物活動，成為火星可能曾存在生命的最新證據。

廣告 廣告

不過，科學家也強調，目前正設法將這些樣本運回地球，透過特殊實驗室儀器進一步分析，以確認礦物成因是生物性或非生物性。NASA代理署長達菲仍表示，這項發現具有「革命性的意義」。

事實上，歐洲太空總署（ESA）的探測衛星「火星快車號」（Mars Express），曾於2018年發現火星南極周邊的雷達回波，與湖泊訊號十分接近，NASA「噴射推進實驗室」（JPL）後續分析認為，這些訊號可能來自「湖泊」乾涸後形成的黏土，如今又有新證據顯示火星有存在液態水和生命跡象的可能性，將為未來研究提供重要參考依據。

「毅力號」火星探測器發現罕見岩石，成為火星存在潛在生命跡象的最新證據。（達志影像／美聯社資料照片）