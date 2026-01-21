【全球大搜奇】每天一杯咖啡 可能有助預防心房顫動

記者廖子杰／綜合報導

科學網站「SciTech Daily」先前報導，根據一項最新突破性國際研究表明，相較以往心臟不適者應避免攝入咖啡因的普遍認知，每天喝一杯咖啡反倒可能有助預防心房顫動，使相關風險降低近40%。

由美國加州大學舊金山分校，與澳洲阿得雷德大學組成研究團隊，日前展開的大型醫學研究結果顯示，適量飲用咖啡並不會增加心律不整（心跳異常）風險，推翻過往人們因擔心咖啡會誘發心悸、心律不整等問題，而呼籲平時應減少攝取咖啡因的長期觀念。

該團隊進行一項名為「DECAF」的隨機臨床實驗計畫，旨在檢視含咖啡因咖啡與心房顫動之間的關係。測試找來200名患有持續性心房顫動、心房撲動相關疾病的受試者，並隨機分配為每天至少喝1杯咖啡或1杯濃縮咖啡的測試組，以及6個月內不喝咖啡和其他含咖啡因產品的對照組。最終試驗結果顯示，作為測試組、每日喝咖啡的患者，心房顫動復發風險反而降低39%。

研究人員分析，咖啡中所含的抗氧化物、多酚成分，可能對心臟具保護作用，加上實驗同時也避免患者攝取其他不健康飲料，從而協助降低心房顫動風險。團隊因此認為，咖啡對心律不整等症狀「通常無害」，但仍呼籲極少數特殊心臟疾病患者，應在專科醫師建議下審慎攝取。

值得注意的是，心房顫動是種常見心律問題，起因為心臟內產生節律訊號的功能異常，導致心跳過快、不規則，恐增加中風或心力衰竭風險，而隨著肥胖與高齡化人口增加，相關病例也逐年提升。

醫學研究證實，長期喝咖啡與攝取咖啡因，並不會加劇心律不整等問題，打破過往認知。（達志影像／路透社資料照片）