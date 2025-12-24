【全球大搜奇】海纜協助保育 拯救瀕危虎鯨

記者潘紀加／綜合報導

美國華盛頓大學科學家正利用「分散式聲學感測」（Distributed Acoustic Sensing，DAS）技術，以及現有海底光纖電纜，捕捉鯨魚的聲音，以即時定位並追蹤特定鯨魚族群動向，未來若擴大應用，將有助拯救瀕危的珍貴海底物種。

變身水下麥克風 捕捉聲波

這項實驗是運用DAS技術，將現有海底電纜改造成連續的水下麥克風，建立龐大監聽網路，捕捉鯨魚游經時產生的聲波，或對電纜造成的微小振動、壓力等，即時偵測並辨識聲音位置與來源。這項技術最初是為監測管道和檢測基礎設施問題而開發，如今華盛頓大學科學家將其用於海洋生物探測，可望更了解動物遷徙模式。

目前研究人員已在測試中，證實DAS能捕捉到長鬚鯨和藍鯨等鬚鯨族群的低頻聲音，但如何應用於不同品種，例如聲音頻率較高的虎鯨等，仍需更多測試驗證，未來也可望進一步分辨鯨魚不同行為所發出的聲響。

目前棲息於美國華盛頓州附近薩利希海（Salish Sea）的虎鯨，正面臨水下噪音、有毒污染物，以及食物短缺等生態威脅，數量僅剩約75頭，因此科學家希望運用DAS技術，即時掌握其位置，以及遊動方向和速度等數據，請附近船隻暫停噪音較大的航行活動或減速慢行，確保不影響當地虎鯨獵食等生存需求，加強對這類瀕危物種的保育措施。

華盛頓州薩利希海附近的虎鯨數量僅剩不到百頭，必須加強保育。（達志影像／路透社資料照片）