【全球大搜奇】皮膚細胞造卵治療不孕 潛藏倫理爭議

記者賴韋廷／綜合報導

來自美國奧勒岡健康與科學大學（OHSU）的研究團隊，成功以人類皮膚細胞培育出可受精的卵細胞，標誌人類在治療不孕症方面取得新突破，然而部分人士指出，這項技術可能衍生嚴重的倫理問題。

這項研究被刊載於《自然通訊》（Nature Communications）上，研究人員運用1997年製作複製羊「桃莉」時採用的技術，將人類皮膚細胞的細胞核移植到移除細胞核的人類卵細胞中，再以電擊與藥物移除一半的染色體，使其成為可以受精的卵子細胞。

廣告 廣告

研究團隊指出，這項技術距離臨床應用仍需時間。目前僅有約9%的受精卵能成功發育至可植入子宮的「囊胚」階段，且目前所有製造的囊胚都有染色體總數錯誤，或配對不正確等異常問題。

此外，部分專家也憂慮這項技術可能讓有心人士偷偷使用他人的皮膚細胞製造卵子。未來任何人都可能在不知情的情況下，被偷偷收集皮膚、毛髮，並製造出帶有自己基因的後代，可能構成嚴重倫理問題。

研究報告強調：「目前這項技術僅屬概念驗證階段，在進一步研究確認其有效性與安全性之前，無法用於臨床應用」，且以生殖技術製作複製人的行為在大多數國家被嚴格禁止，法律與倫理門檻仍高，顯示距離臨床應用仍需時日。

科學家利用複製羊「桃莉」技術，成功製造出人類胚胎幹細胞。（達志影像／美聯社資料照片）

目前技術僅9%受精卵能發育至可植入子宮的「囊胚」階段，距離臨床應用尚早。圖為人類「囊胚」細胞。（達志影像／歐新社資料照片）