【全球大搜奇】紐國研究：燒柴取暖、瓦斯烹飪 成室內致命污染源

文：記者潘紀加

每個國家取暖與烹飪方式存在巨大文化差異，在以燃燒木柴與利用瓦斯烹飪為主的紐西蘭，一項研究指出，上述方式所造成的室內空氣污染，每年導致龐大醫療成本，另外也增加室外空污，進而加劇暖化，因此建議以電磁爐取代燒材及瓦斯爐。

紐國能源效率與節能管理局（EECA）9月公布研究報告，調查不同類型的取暖和烹飪設備與室內二氧化氮（NO 2）及細懸浮微粒（PM2.5）排放量關聯，並搭配經濟模型進行分析，量化空污成本。紐國約52萬3千座木柴爐所排放的室內空氣污染，每年導致446人因心臟或肺部疾病住院，並造成101人早逝。

此外，居家使用瓦斯爐烹飪所產生的廢氣，每年也導致超過1000人住院、208人過早死亡，並新增3000多名兒童氣喘病例。其中，開放式壁爐是最具危害性的取暖方式；而即使是現代化爐具也無法完全避免污染。

紐西蘭顧問公司「不排放的任務」（Emission Impossible）專家麥特考夫（Jayne Metcalfe）表示，室內空氣污染對健康的影響顯著，而減少污染方法之一便是以電磁爐取代瓦斯爐，並盡量避免安裝瓦斯設備。

然而，各國取暖與烹飪方式差異巨大，但紐西蘭這項調查仍提供了有關室內空污相關研究的重要參考，也供民眾在選擇家中烹飪廚具的新視角。

紐國調查發現，家用壁爐造成的室內空氣污染，對健康構成重大影響。（達志影像／美聯社資料照片）

專家認為，瓦斯爐烹飪所產生的廢氣，危害呼吸道。（達志影像／美聯社資料照片）