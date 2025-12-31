【全球大搜奇】終結350年傳統 英律師不必再戴假髮

記者賴韋廷／綜合報導

英國律師公會近期決議，在刑事法庭中不再硬性要求律師佩戴假髮，正式終結了這項維持近350年的法律傳統。至於英國家庭、民事或最高法院法庭，則已於2007年不再強制佩戴假髮。

英國《太陽報》報導，非裔資深律師湯瑪斯投訴，認為假髮是「為白人的髮質設計」，戴在非裔律師頭上顯得「滑稽」，而且在21世紀仍穿戴「17世紀的時尚」很「荒謬」。代表英格蘭和威爾斯的律師公會為此成立工作小組，研究修訂法院服裝規定。修訂後的規定寫到，如果覺得戴假髮「不舒服或不實用」，可以不佩戴，取消過去的強制規定。

然而，英國前司法大臣柏克蘭對此表示反對，他認為假髮如同「校服」，是一種身分的象徵；也指出假髮能讓年輕律師具備與資深同事相似的外觀，避免受到輕視。此外，還有助律師的人身安全，「因為脫下假髮後，幾乎沒有人會在法院外認出他們。」

新規定則強調，這項改動目的是「確保法院的服裝規定不會因為族群或身分差異而造成歧視。」讓法庭的著裝規定能夠適應當前時代、與時俱進，但也宣告這項自1685年延續至今的傳統正式走入歷史。

英國律師配戴假髮的傳統自1685年開始，已延續近350年。（達志影像／路透社資料照片）

英國律師公會修改規範，刑事法庭的律師可不必再佩戴假髮。（達志影像／美聯社資料照片）