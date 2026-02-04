【全球大搜奇】美新型「超黑」布料 可吸收99.87%可見光

記者潘紀加／綜合報導

美國研究團隊以鳥類羽毛結構為靈感，開發出一款新型「超黑」布料：「超黑羊毛」（Ultrablack Wool，UBW）。該材料可吸收約99.87%的可見光，並兼具耐洗與柔韌等特性。研究團隊已製作實驗性服裝原型進行展示，未來有望擴大應用於光學設備、相機、望遠鏡及太陽能相關領域。

相關研究成果去年11月發表於《自然》期刊。美國康乃爾大學人類生態學院設計系所屬實驗室，在分析「麗色掩鼻風鳥」（magnificent riflebird，天堂鳥科）羽毛的超黑結構後，選用合成黑色素「聚多巴胺」（PDA）作為染料，並透過等離子乾蝕刻（plasma dry etching）技術，改質染色後羊毛纖維表面，使其形成具奈米級突起的結構，可有效捕捉並抑制光線反射，使材料達到吸收99.87%光線的效果。在材料科學研究中，此類反射率低於0.5%的材料通常被歸類為「超黑」材料。

廣告 廣告

天堂鳥主要棲息於巴布亞紐幾內亞及周邊熱帶雨林地區，其黑色羽毛內部具有多層次微結構，並富含黑色素奈米尺度結構，可大幅降低光線反射，使羽毛呈現深邃黑色，亦成為本次材料設計的重要生物學參考基礎。

目前該技術已成功應用於實驗性連身服裝原型，研究團隊也規劃將技術延伸至絲綢與棉花等天然纖維材料。由於其耐洗與柔韌特性已通過初步測試，未來可能作為新型光學或光能管理材料，進一步拓展在科學與工程領域的應用潛力。

美國科學家開發出新布料「超黑羊毛」，可吸收近99.9%可見光。（取自康乃爾大學網站）