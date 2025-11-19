【全球大搜奇】美海底蘊藏淡水 可供紐約市用800年

政治中心／綜合報導為了推廣市政、傳達市長理念，基隆市府的發言人數量一度多達7個、但多數工作都集中在兼任發言人的民政處長呂謦煒頭上，議員張顥瀚質詢狂轟，卻被市長謝國樑冷不防回戳一句"沒有詐領助理費不合理"，瞬間引燃兩人戰火。民進黨基隆市議員張顥瀚說「所有副發言人的工作都是一個處長、一個發言人承擔，你覺得這樣合理嗎？」謝國樑說「我覺得這樣沒有詐領助理費不合理。」民進黨基隆市議會聯合總質詢，議員張顥瀚狂打"市府發言人名額浮濫"，卻被市長謝國樑反戳他助理費案，場面瞬間升溫。基隆市府強調，前發言人余治明並非被開除。（圖／民視新聞）張顥瀚說「所以勒，你現在質疑我這件事情？」謝國樑說「我沒有質疑你，我只覺得事情有分輕重緩急，跟一個基本程度。」張顥瀚「你既然要直接對幹，來，定讞了嗎？」謝國樑「你不是認罪了？」張顥瀚「所以定讞了嗎，今天本席不論怎樣，現在就是基隆議員，針對你的人事任用、針對預算使用本來就有監督權。」張顥瀚直指基隆市府發言人、副發言人一度達到7位，但相關工作幾乎都落到民政處長兼任發言人的呂慶瑋頭上，很多副發言人被檢舉上班都在泡咖啡、拍照當網美。張顥瀚「我甚至還收到，副發言人只會待在辦公室泡咖啡、拍拍影片當網美，甚至還有來到現在的副發言人，連出席活動都沒有、連發言都沒有，我們基隆市府最多發言人達7位。」謝國樑「應該是沒有7位有新的發言人，舊的早就沒在做了，你們算的時候，包括麗蟬、余治明，都不是發言人了」張顥瀚「所以他現在不是發言人了？」謝國樑「他不是發言人了啊。」基隆市長謝國樑。（圖／翻攝基隆市議會）謝國樑說大部分副發言人都是兼任、還有主要任務在身，立刻被抓到破口。張顥瀚「請問這位（產發處）約聘人員，在產發處做什麼工作？」基隆市產發處長蔡馥嚀「應徵時就是用，協助市長室。」張顥瀚「今天產發處缺員，他該回產發處嗎？」謝國樑「報告議員，我們借調按照、過去到現在的比例借調。」張顥瀚「我了解，剛剛市長你講的，產發處現在有沒有缺額？有啊，缺員，交通處難道沒有缺嗎？」謝國樑「借調跟前市府。」張顥瀚「所以現在都講說，都前市府，那為什麼那麼多前市府政策你不跟？人事任用就跟前市府。」編制遭到質疑，謝國樑強調12月起會調整編制，維持1正3副的發言人架構，未來也不會再增額。（民視新聞綜合報導）原文出處：議員張顥瀚質詢批發言人名額浮濫 謝國樑反擊：沒有詐領助理費 更多民視新聞報導怕無人照顧！8旬母悶殺癱子「法官盼總統特赦」 府方回應曝光國台辦搬賴氏家廟祖訓談賴清德 梁文傑冷笑回嗆「這一句」惡修財劃法釀大災難！中央財源慘遭掏空 明年恐得增債逾5000億

民視影音 ・ 41 分鐘前