【全球大搜奇】美海底蘊藏淡水 可供紐約市用800年
記者廖子杰／綜合報導
隨著全球氣候變遷持續惡化，科學界已警告陸地淡水資源正逐漸流失，為此近期一支國際研究團隊史無前例進行深海鑽探，不為尋找石油，而是珍貴的淡水資源，盼能緩解人類日益嚴峻的缺水問題。
綜合外媒報導，1970年代科學家便在美國新英格蘭地區外海發現海底疑似存在淡水帶，2015年進一步以電磁探測與聲納技術確認該區存在「大型近海含水層系統」（offshore freshwater aquifer system）的證據。接著在今年夏季，由包含美國等數十個國家組成、代號「501遠征隊」（Expedition 501）的國際科研團隊，前往該地實地探勘。
團隊前往美國東北部科德角外海、約400 公尺深的隱藏蓄水層中提取樣本，且認為該區域存在足以滿足紐約市等大都市800年用水需求的淡水。樣本經初步分析後發現，其鹽度約為千分之4，遠低於海水的平均千分之35，但仍高於美國飲用水標準的千分之1上限。
儘管如此，團隊強調將持續對海底含水層展開深入研究，希望有朝一日這些淡水儲藏，能用來解決地球日益加劇的水資源短缺問題，同時找出在不過度破壞大自然的情況下，大規模引水上岸供世人使用的方法。
研究團隊於美東北部近海進行深海鑽探，找尋可利用的寶貴淡水資源。（達志影像／美聯社資料照片）
分析水樣本之後發現，其鹽度約為千分之4，遠低於海水。（達志影像／美聯社資料照片）
