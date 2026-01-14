【全球大搜奇】英海軍潛水員 助復育扁牡蠣

記者賴韋廷／綜合報導

英國皇家海軍近期在索倫特（Solent）海域協助進行歐洲扁牡蠣復育，並派出海軍潛水員，將成年牡蠣安置到海床上，幫助歐洲扁牡蠣重返該海域，同時改善水質、重建生態環境。

專長排除水雷 斜槓擔任「牡蠣保母」

英國皇家海軍去年10月表示，已派出「第2潛水隊」（Bravo Diving Unit 2）協助歐洲扁牡蠣復育工作。該單位平時專長是處理未爆彈及水雷，這次則利用專業潛水技能協助歐洲扁牡蠣重返索倫特海域。過程中，他們協助檢視及清理被稱作「牡蠣花園」的復育基地牡蠣籠，確保牡蠣成功長大，再將成年牡蠣搬運至索倫特的海床。此外，潛水員也協助調查人工礁的生態狀況。

相關研究指出，一顆大小約8至9公分的成熟扁牡蠣，每日可過濾約200公升海水，能有效清除化學物質及污染物，並提升海水透明度，使光線得以深入海底，促進海床上海草的增長，提升生物多樣性。

皇家海軍指出，潛水員們努力學習照顧幼年牡蠣，以提高放養的成功率。且由於該海域1980年代前曾有豐富的生態系及大量的歐洲扁牡蠣，其形成的自然礁體能成為多種生物的棲地，並改善水質。皇家海軍希望此成功經驗能鼓勵更多單位在各地區推動自然復育行動。

英國皇家海軍潛水員協助進行歐洲扁牡蠣復育工作。（取自英國皇家海軍網站）

約8至9公分的成熟扁牡蠣每日可過濾約200公升海水，能有效清除化學物質及污染物。（取自英國皇家海軍網站）