【全球大搜奇】開燈睡覺 心血管疾病風險增

記者潘紀加／綜合報導

澳洲弗林德斯大學與哈佛大學附設醫院研究發現，「夜間光照」是造成人體「晝夜節律」（circadian rhythm）失調的重要環境因素，且還可能增加罹患心血管疾病風險。

「晝夜節律」失調 擾亂生理節奏

這項研究去年10月刊登於美國醫學學會期刊《JAMA Network Open》，團隊分析逾8萬名40至69歲的受試者，在控制睡眠時間與作息模式下，透過佩戴光線感測器，連續記錄1週光照強度，再將數據與健康狀況比對，結果發現，與最低光線暴露組相比，最高光線暴露組的冠狀動脈疾病風險增高約32%，心肌梗塞上升47%，心衰竭則升高56%。

研究指出，「晝夜節律」系統由大腦視交叉上核主導，協調睡眠、體溫、荷爾蒙與代謝平衡，因此睡眠時若持續暴露於燈光下，即便是臥室或窗外街燈反射的微弱光照，都可能干擾褪黑激素分泌，擾亂生理節奏，使心血管長期處於不穩定狀態，進而成為慢性心血管壓力來源。

過去相關光害研究，仰賴衛星資料或居住地的光害評估數據，這項研究則用個人光線感測器，精確量化參與者「夜間光照」暴露程度。儘管「夜間光照」與心血管疾病發生率的確切關聯仍需進一步探究，但研究建議藉由使用窗簾、減少電子設備待機光源，或調整城市夜間照明等方式，降低潛在健康風險。

研究顯示，晚上睡覺不關燈，恐升高罹患心血管疾病風險。（達志影像／美聯社資料照片）

藉由調整城市夜間照明等方式，有助降低潛在健康風險。（達志影像／美聯社資料照片）

睡覺不關燈可能影響人體心血管健康。圖為南韓日前舉行「睡覺大賽」。（達志影像／Newscom資料照片）